«Первый БИТ» объединил учет шести птицефабрик в единой системе для группы «Черкизово»

В результате внедрения «Первым БИТом» программного решения «1С:Управление птицефабрикой 8» группа «Черкизово» объединила учет шести территориально-распределенных птицефабрик в одну информационную базу с едиными принципами учета и управления. По итогам проекта скорость формирования еженедельных данных, необходимых для закрытия месяца, увеличилась на 80%, время на получение оперативной отчетности и ежемесячной управленческой отчетности сокращено с одного дня до одного часа.

До старта проекта отраслевой учет в группе «Черкизово» велся в системе на базе «1С:Предприятие 8: Учет поголовья». Был настроен обмен между «1С:Учет поголовья» и учетными системами на птицефабриках: четыре птицефабрики использовали «1С:Бухгалтерия предприятия 8», две птицефабрики – «1С:Управление птицефабрикой». Для сведения информации по оперативной отчетности сотрудники выгружали информацию в Excel. Весь учет убоя осуществлялся также в Excel. Сроки формирования оперативной отчетности в Excel составляли один день. Это приводило к тому, что в неавтоматизированных областях присутствовал риск возникновения ошибок человеческого фактора, что могло значительно повлиять на качество управления работой предприятий.

Кроме того, отсутствовал контроль списания затрат на утилизацию, ветеринарное исследование и учет потерь. В компании также не было унифицированного подхода к направлениям списания затрат. Еще на предприятии отсутствовала единая нормативно-справочная информация (НСИ) по птицефабрикам. Отсутствовали унифицированные подходы к управлению НСИ. Бизнес-показатели компании не соответствовали планируемым.

Группой «Черкизово» было принято решение объединить шесть территориально-распределенных птицефабрик в одну информационную базу с едиными принципами учета и управления. Проект реализовывался двумя проектными командами компании «Первый БИТ» – центрального офиса в Москве и офиса в Челябинске. В качестве основы системы был взят отраслевой программный продукт «1С:Управление птицефабрикой 8».

Цели и задачи проекта были обозначены следующим образом: объединение отраслевого учета шести входящих в группу птицефабрик; унификации и автоматизация отраслевых бизнес-процессов в компаниях; уход от ведения оперативной отчетности в Excel.

С максимальным сохранением типовой функциональности отраслевого решения «1С:Управление птицефабрикой 8» были объединены разрозненный учет и управление на шести птицефабриках и приведены к единым принципам. Теперь информационная система обеспечивает параллельный расчет себестоимости по шести птицефабрикам в одной информационной базе. Унифицированы направления списания затрат и расчета себестоимости по всем площадкам. Объединены НСИ шести птицефабрик, в том числе таких ключевых справочников, как номенклатура, номенклатурные группы, статьи затрат.

Руководитель отдела проектов челябинского офиса компании «Первый БИТ» Андрей Литвинов сказал: «Это был уникальный проект. "Первый БИТ" аккумулировал лучших специалистов челябинского и московского офиса для получения наилучшего результата для клиента. Сотрудники были отправлены в "поля" – работали на территории заказчика. До работы с группой "Черкизово" мы уже имели опыт автоматизации учета и управления предприятий птицеводства. По результатам проекта с уверенностью могу сказать, что мы справимся с любой задачей».

Руководитель проекта со стороны центрального офиса компании «Первый БИТ» Сергей Сидоров отметил: «Мы получили интересный опыт в этом масштабном проекте – пять специалистов из Москвы и 15 специалистов из Челябинска. В общей сложности реализация проекта на территории заказчика заняла 1,5 г. Но главное, что клиент получил ощутимый результат, а значит, что команда "Первого БИТа" смогла учесть и реализовать все его требования».

Ключевые результаты проекта: производственный учет по убою был автоматизирован с 0 до 100%; увеличилась производительность труда работников казначейства на 15%; скорость формирования еженедельных данных, необходимых для закрытия месяца, увеличилась на 80%; сократилось время на получение оперативной отчетности (в режиме онлайн) и ежемесячной управленческой отчетности с 1 дня до 1 часа; формирование отчета по отклонениям по таре и специям за 1 минуту, ранее сотрудник собирал отчет вручную до 1,5 часов; реализован расчет себестоимости выпущенной продукции с детализацией до статей затрат и использованных материалов; сократилась численность персонала по администрированию НСИ на 10%; сократилось количество инцидентов по НСИ на 50%; уменьшились затраты на закупки на 5%; затраты на поддержку информационной системы уменьшились на 15%.

Директор по информационным технологиям группы «Черкизово» Беляев Владимир Михайлович сказал: «Перед специалистами "Первого БИТа" стояла масштабная задача – создать единую систему для 6 территориально-распределенных птицефабрик. Специалисты на 100% учли наши требования к унификации и автоматизации бизнес-процессов, помогли нам уйти от ведения оперативной отчетности в Excel. Считаю, что проект выполнен на высоком профессиональном уровне».