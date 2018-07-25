Eset раскрыл детали кибершпионской операции

Специалисты Eset обнаружили новую кибершпионскую кампанию, нацеленную на правительственные учреждения Украины. По данным телеметрии Eset, насчитывается несколько сотен жертв в разных организациях.

Eset наблюдает за деятельностью кибергруппы с середины 2017 года. Злоумышленники используют три инструмента удаленного управления: Quasar, Sobaken и Vermin. Вредоносные программы позволяют управлять зараженными системами и красть конфиденциальные документы. Они одновременно применяются на одних и тех же целевых компьютерах, частично делят инфраструктуру и подключаются к общим управляющим серверам.

Quasar – инструмент удаленного управления на базе открытого исходного кода, доступного на GitHub. Специалисты Eset отследили кампании с использованием Quasar с октября 2015 года.

Sobaken – модифицированная версия Quasar. Ее авторы отказались от части функций вредоносной программы, чтобы сделать исполняемый файл меньше, а также внедрили инструменты для обхода песочницы и другие техники, позволяющие избегать обнаружения.

Vermin – сложный кастомный бэкдор, разработанный для данной кампании. Он был впервые замечен «в дикой природе» в середине 2016 года и в настоящее время продолжает использоваться. Как Quasar и Sobaken, он написан в .NET. Код вредоносной программы защищен от анализа с помощью коммерческой системы защиты и общедоступных инструментов.

Последняя известная версия Vermin поддерживает 24 команды и несколько дополнительных – например, предусмотрена функция записи звука с микрофона зараженного устройства, кейлоггер (перехват нажатия клавиш) и средство кражи паролей.

Вредоносные программы распространяются с помощью фишинговых рассылок. В большинстве случаев названия файлов-приманок написаны на украинском языке и имеют отношение к работе потенциальных жертв. Помимо социальной инженерии, атакующие используют технические средства: сокрытие настоящих расширений файлов с помощью символа Unicode, замаскированные под архивы RAR вложения, документы Word с эксплойтом уязвимости CVE-2017-0199.

Кампания доказывает, что кибершпионские операции, построенные на социальной инженерии, могут быть не менее успешны, чем атаки с использованием сложного вредоносного ПО. Это подчеркивает важность обучения персонала, а также необходимость внедрения комплексных решений для безопасности.