HP представила новые МФУ LaserJet MFP M433a и M436 для бизнеса

HP объявила о расширении популярной серии устройств печати, представляя модели HP LaserJet MFP M433a и M436 для стран Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMA).

Время и ресурсы для любого малого и среднего бизнеса на вес золота, поэтому техника должна быть на уровне. Возможности печати, копирования и сканирования документов формата А3 в принтерах-копирах HP LaserJet MFP M433a и M436 позволяют бизнесу оптимально использовать свое рабочее время. Функция двусторонней печати доступна в модели HP LaserJet M436dn, а в модели HP LaserJet M436nda есть автоподатчик. Благодаря скорости печати до 23 страниц в минуту у модели M436 и до 20 страниц в минуту у M433a никому не придется ждать своей очереди на печать.

«Малый и средний бизнес должен просчитывать все на несколько ходов вперед и инвестировать в технологии, которые позволяют оптимизировать бизнес-процессы, а также обеспечивают стабильно высокое качество работы и упрощают выполнение текущих операций, но при этом, экономят бюджет и время заказчика, – сказал Михаил Сорокин, менеджер по развитию категории корпоративных устройств печати, HP в России. – Новые LaserJet MFP M433a и M436 обеспечивают надежную высококачественную печать тысяч страниц. Кроме того, принтеры имеют продуманную конструкцию и функции быстрого запуска задания в работу, поэтому они незаменимы в современном офисе».

Новые технологии должны помогать в создании высокопроизводительной рабочей среды, а не привносить дополнительные сложности. Устройства HP LaserJet MFP M433a и M436 разработаны, чтобы максимально упростить рабочие процессы; для этого в них есть четыре запрограммированные кнопки быстрого выполнения типовых операций, а также функция сетевого сканирования, которая упрощает обработку файлов и обмен ими (только в модели M436). Создатели принтера M436 пошли дальше и расширили его возможности, добавив поддержку сетей Ethernet и возможность удаленного контроля его работы.