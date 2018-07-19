В рознице «Мегафона» появились онлайн-кассы «Эвотор»

«Мегафон» расширил ассортимент онлайн-касс и объявил о начале продаж смарт-терминалов «Эвотор». Кассы можно заказать не только в розничных салонах, но и в интернет-магазине.

Клиенты «Мегафона» смогут выбрать из двух моделей касс. Модель «Эвотор 5» актуальна для небольших розничных точек, рынков, курьерской доставки и выездной торговли. Эта онлайн-касса весит 400 г, помещается в кармане и держит заряд до 12 часов. «Эвотор 7.2» – самая популярная модель производителя, универсальная и подходит для любого бизнеса.

Стоимость оборудования составляет от 20 990 руб. до 25 990 руб. в зависимости от комплекта.

В комплект решения входит не только онлайн-касса, но и услуги оператора фискальных данных, SIM-карта для подключения устройства к интернету со специальным тарифом. Кроме того, владелец онлайн-кассы «Эвотор» получает бесплатный доступ к личному кабинету и магазину «Эвотор.Маркет».

Более 250 приложений становятся инструментом для того, чтобы наладить все необходимые процессы – например, настроить интеграцию с программами 1С и «Мой склад», подключить эквайринг, вести полноценный товарный учет, управлять продажами и ценами на товары, анализировать остатки, контролировать работу сотрудников, настраивать программы лояльности, подключать оборудование.

«"Мегафон" предоставляет клиентам все возможности для решения конкретных задач бизнеса. Специально для этого мы расширяем линейку кассового оборудования, при этом заручаясь поддержкой признанных лидеров рынка, таких как компания «Эвотор». Одно из главных преимуществ, которые появляются у клиентов – интеграция кассовых аппаратов с популярными системами автоматизации торговли, такими как 1С, - сказал Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса «Мегафона». – Мы прикладываем все усилия для того, чтобы процесс перехода наших клиентов к работе с новыми кассами был легким и понятным, а пользоваться оборудованием было максимально комфортно».

«Благодаря партнерству с таким крупным игроком как «Мегафон», я уверен, мы сможем значительно упростить предпринимателям процесс покупки онлайн-кассы с услугами оператора фискальных данных и доступом в интернет. Во второй и третьей волнах реформы 54-ФЗ начать использовать онлайн-кассы должны те предприниматели, которые ранее ими не пользовались. При этом они уже работают с банками и сотовыми операторами, и покупка нового оборудования в торговых точках (как, например, салоны связи «Мегафона») – это уже привычный и удобный процесс. Также надеюсь, что партнерство «Эвотора» и «Мегафона» продолжится и в направлении создания новых технологичных сервисов для бизнеса», – отметил Антон Никеров, директор по работе с ключевыми клиентами компании «Эвотор».