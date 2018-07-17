«Русфинанс Банк» обеспечивает устойчивость инфраструктуры ЦОД за счет решения «КРОК»

«Русфинанс Банк» продлил аутсорсинговый контракт с «КРОК» на сервисную поддержку и администрирование системы резервного копирования бизнес-приложений, включая автоматизированную банковскую систему и скоринг. В течение пяти лет «КРОК» обеспечивает устойчивость инфраструктуры ЦОД «Русфинанс Банка» в Москве и сохранность корпоративных данных в случае любых ИТ-инцидентов.

За счёт настройки и управления специалистами «КРОК» инфраструктурой для хранения и резервного копирования данных, «Русфинанс Банк» обеспечивает непрерывную работу своих клиентских сервисов и ИТ-приложений для сотрудников. При возможном ИТ-сбое или потере данных восстановление информации осуществляется в соответствии с согласованными параметрами копирования, хранения и восстановления данных.

«Для нас было важно получить сервисное решение, которое обеспечивает резервное копирование масштабной ИТ-инфраструктуры. Ежедневно мы обслуживаем тысячи клиентов, создавая огромное количество данных: транзакции, онлайн-операции, запросы. Поэтому выход из строя той или иной ИТ-системы всегда чувствителен для банка и требует оперативного восстановления работоспособности. Сервис, предложенный КРОК, помог нам повысить уровень защиты данных от потери. Вот уже более 5 лет мы работаем без сбоев, сохраняя максимально высокий уровень доступности фронт-офис систем», — сказал Виктор Федосов, директор департамента информационных технологий «Русфинанс Банка».

«Потеря любой информации несет как технические, так и репутационные, регуляторные риски. Чтобы их избежать, КРОК специально для Русфинанс Банка адаптировал сервисное решение, максимально ориентированное на работу в условиях цифровизации бизнеса. Русфинанс Банк более пяти лет доверяет КРОК свои информационные системы. За время совместной работы с ИТ-специалистами банка выстроена эффективная система резервного копирования, способная обеспечить надёжную работу всех корпоративных систем и цифровых сервисов», — сказал Сергей Верченов, эксперт по управлению непрерывностью бизнеса компании «КРОК».