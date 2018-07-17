«Ростелеком» поможет создать цифровую экономику в Магаданской области

«Ростелеком» и правительство Магаданской области совместно реализуют в регионе программу «Цифровая экономика». Соглашение о сотрудничестве в реализации инновационных проектов подписали временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов и вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» «Ростелекома» Александр Логинов.

Соглашение о взаимодействии предусматривает формирование основных подходов и принципов развития цифровых сервисов, направленных на модернизацию экономики Магаданской области и влияющих на улучшение качества жизни населения и повышение инвестиционной привлекательности региона. Для этого будет организован постоянный информационный обмен между сторонами, в том числе путем создания совместных рабочих групп и совещательных органов с привлечением экспертного сообщества.

«Компания «Ростелеком» обладает колоссальными ресурсами, опытом и новейшими разработками для реализации проектов по внедрению элементов цифровой экономики в работу местных государственных учреждений, органов власти. Экономика – это не только производство, но и работа нашей бюджетной сферы. Мы с одной стороны в рамках сотрудничества сможем обеспечить экономию бюджетных средств, а с другой стороны, одна из наших приоритетных задач – это качество услуг, предоставляемых населению. Благодаря соглашению, мы можем получить значительный эффект как экономический, так и социальный», – отметил Сергей Носов, временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области.

«Ростелеком» продолжит развивать инфраструктуру, необходимую для создания и функционирования цифровой экономики на территории Магаданской области.

«Наши совместные усилия по развитию цифровой экономики в Магаданской области дадут дополнительный импульс для наращивания инвестиционного потенциала области. Телемедицина, цифровизация школ, системы управления ЖКХ, транспортом, безопасностью – решения, которые сегодня нужны людям. Они повышают качество жизни и создают комфортные условия для ведения бизнеса», – комментирует Александр Логинов, директор макрорегионального филиала «Дальний Восток».

В соглашении обозначены приоритетные инвестиционные программы, разработанные рабочей группой из представителей сектора энергетики, правительства Колымы и «Ростелекома».