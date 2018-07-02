«Райффайзенбанк» запустил сервис по электронной регистрации ипотечных сделок

«Райффайзенбанк» на базе платформы SmartDeal запустил сервис, который позволяет подать документы на регистрацию прав на недвижимость в Росреестр в электронном виде.

«Электронная регистрация значительно упрощает для клиентов процесс сделки по покупке квартиры на первичном рынке. В банках, где нет такой услуги, клиент совершает сделку в четыре этапа: посещает застройщика и выбирает квартиру; приезжает в банк, чтобы подписать кредитный договор; возвращается к застройщику, чтобы подписать договор участия в долевом строительстве; застройщик подает документы в Росреестр. Электронная регистрация сокращает процесс до двух этапов: выбрал квартиру у застройщика и подписал договор участия в долевом строительстве, затем в банке подписал все документы и отправил в Росреестр на регистрацию», – сказал Андрей Морозов, руководитель управления развития кредитных продуктов «Райффайзенбанка».

Договор участия в долевом строительстве в электронном виде может быть зарегистрирован в Росреестре в течение одного рабочего дня несмотря на то, что установленный срок составляет не более 3-5 рабочих дней. При традиционной подаче документов процесс занимает 7 дней.

Программное обеспечение для сервиса банку предоставила компания «Практика Успеха», которая является автором и разработчиком платформы SmartDeal. Одноименное приложение позволяет получать усиленную квалифицированную электронную подпись в удостоверяющем центре, подписывать кредитный договор с банком и договор участия в долевом строительстве с застройщиком, отправлять документы в Росреестр. Все процессы происходят во время одного визита клиента в банк.

В приложении SmartDeal сотрудник банка и сотрудник застройщика могут отслеживать статусы регистрации, а клиент получает уведомления о статусе от Росреестра на электронную почту. Таким образом, упрощается процесс взаиморасчетов между застройщиком и банком, а процесс регистрации становится более прозрачным и управляемым.

«SmartDeal создает платформу для взаимодействия с Росреестром, к которой могут присоединиться банки, застройщики и агентства недвижимости. Райффайзенбанк стал нашим партнером, который одним из первых запустил для своих ипотечных клиентов сервис электронной регистрации, а с 1 июля будет использовать решение SmartDeal для выпуска и регистрации электронной закладной. Такие инициативы и решения способствуют созданию надежного и безопасного цифрового рынка недвижимости в России», – отметил Руслан Ахмеров, главный аналитик SmartDeal.

Пока воспользоваться сервисом смогут ипотечные заемщики Райффайзенбанка, купившие квартиры в новостройках группы компаний «ПИК» и «Группы ЛСР» в Московском регионе и группы компаний «КВС» в Санкт-Петербурге.

«Мы рады, что первая ипотечная сделка по системе электронной регистрации была проведена Райффайзенбанком именно в партнерстве с «Группой ЛСР». Мы, со своей стороны, фиксируем рост популярности этой услуги у наших клиентов. «Группа ЛСР» успешно использует сервисы по электронной регистрации уже порядка двух лет. В настоящее время мы продолжаем развивать это направление, расширяя сферы применения электронного документооборота при взаимодействии с государственными органами и партнерами», - отметил начальник отдела ипотеки Департамента продаж «ЛСР. Недвижимость-Москва» Петр Пенягин.