HMD Global объявила о начале продаж смартфона Nokia 8110 в России
HMD Global, производитель смартфонов, телефонов и планшетов, объявил о старте продаж в России обновленной версии легендарного телефона Nokia 8110 c поддержкой 4G. Ориентировочная розничная цена новинки составляет 5 990 руб.
Телефон имеет хорошо знакомый простой в использовании интерфейс и интуитивный тактильный механизм, позволяющий отвечать на звонки и завершать вызовы крышкой-слайдером. В магазине приложений доступны для скачивания Google Assistant, «Google Поиск», «Google Карты», Facebook и Twitter. Кроме того, с помощью телефона можно получать и отправлять электронную почту, импортировать контакты, синхронизировать календарь с Outlook и Gmail. Работу приложений обеспечивает платформа Qualcomm 205 Mobile Platform. На Nokia 8110 предустановлена «Змейка».