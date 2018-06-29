«Микрон» сообщил о росте выручки на 13% по итогам 2017 года

«Микрон», один из крупнейших в России производителей и экспортеров микроэлектроники, сообщил операционные и финансовые итоги 2017 г. По результатам отчетного периода группа компаний зафиксировала рост по всем ключевым показателям.

«2017 г. стал для нас рекордным – от загрузки производства до объемов выручки Группы. Предприятие впервые добилось существенной положительной динамики операционной эффективности, что позволило выйти на рост всех показателей даже в условиях текущих геополитических ограничений», – сказала генеральный директор ПАО "Микрон" Гульнара Хасьянова. – "Микрон" – единственный из отечественных производителей микроэлектроники в первой десятке поставщиков на российском рынке, где занимает второе место после Intel. При этом на "Микрон" приходится 54% экспорта микроэлектронной продукции из России».

Выручка ГК «Микрон» за 2017 г. составила 9,7 млрд. руб., что на 13% превышает показатель прошлого года и на 10% – темп роста рынка. Рост валовой прибыли составил 11%, при положительной динамике чистого убытка 88% по сравнению с 2016 г.

Производительность труда выросла на 8% за счет оптимизации оргструктуры, автоматизации бизнес-процессов и сокращения управленческих расходов. Одной из ключевых задач компании в связи с растущим спросом на отечественную ЭКБ, являлась модернизация и расширение производства. В 2017 г. была десятикратно увеличена производительность на участке герметизации чип-модулей, что позволило оптимизировать график выпуска продукции.

В течение года был организован быстрый запуск новых решений на текущей продукции, что привело к росту выручки от RFID решений на 42%. За 2017 г. на «фабрике RFID» «Микрона» были проработаны более 150 решений для 20 отраслей и сформирована воронка продаж из 354 проектов. Период разработки RFID-решения, в том числе с собственным ПО, сократился до 3 месяцев, включая производство меток.

В 2017 г. была проведена реорганизация дочерних компаний, в результате которой образованы собственный интегратор RFID решений и Центр транспортных компетенций, который специализируется на транспортных проектах, как для действующих, так и для новых интеллектуальных транспортных систем.

Одной из главных задач 2018 г. является проработка аналогичных бизнес-моделей для интернета вещей. Сегодня интернет вещей меняет структуру рынка микроэлектроники, создавая спрос на разнообразные микросхемы, включая аналоговые схемы и сенсоры, 80% которых технологически может производиться в России. Продукция «Микрона» уже применяется в этом сегменте, в том числе в умных счетчиках электроэнергии.