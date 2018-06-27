Ofd.ru разработал комплексный сервис перехода на онлайн-кассы для вендинга

Ofd.ru, оператор фискальных данных, запустил комплексный сервис Venda по аренде онлайн-касс для вендинга, торговых автоматов, в том числе терминалов для оплаты услуг (паркоматов и т.п.), который включает в себя аренду онлайн-кассы c установленным фискальным накопителем, годовое подключение к оператору фискальных данных и полное техническое обслуживание кассы. Venda позволяет компаниям, использующим торговые автоматы, быстро привести бизнес к соответствию 54-ФЗ «О применении ККТ».

Решение предполагает мониторинг технического состояния касс, своевременную замену фискальных накопителей в случае заполнения памяти или истечения срока их работы, балансировку нагрузки по чекам в пиковые периоды с гарантированной отправкой чеков покупателям и в ФНС и многое другое. Онлайн-кассы установлены в охраняемом высокотехнологичном дата-центре уровня Tier III. При этом одна онлайн-касса сервиса Venda может обслуживать одновременно до 20 автоматов предпринимателя.

«Переход на новый порядок использования ККТ сейчас особенно актуален для вендинга, так как в текущем году эта сфера бизнеса должна начать использовать онлайн-кассы. Чтобы максимально упростить этот процесс, мы запустили сервис Venda, с помощью которого в режиме "одного окна" можно быстро перейти на новый порядок. Мы прогнозируем, что решением воспользуется не менее 65% рынка вендинга. Кроме того, Venda подходит для любых терминалов оплаты услуг, которые располагаются, например, в банках», – отметил Антон Румянцев, директор Ofd.ru.

В июле 2018 г. в соответствии с 54-ФЗ «О применении ККТ» организации и ИП (с наемными сотрудниками), использующие торговые автоматы, обязаны начать применять онлайн-кассы и передавать фискальные данные в ФНС через операторов фискальных данных (ОФД).

21 июня 2018 г. Государственной Думой в третьем чтении принят законопроект № 344028-7, который вносит уточнения в 54-ФЗ, определяющие, как и когда применять ККТ для вендинга. Законопроект предусматривает, что владельцы торговых автоматов (в том числе вендинговых) могут использовать одну кассу для нескольких автоматов при соблюдении следующих условий: автоматическое устройство не используется при расчетах за подакцизные, технически сложные товары, а также товары, подлежащие обязательной маркировке; на корпусе автомата указан его легко читаемый заводской номер.

Также с 01.02.2020 при расчете на дисплее торгового автомата должен быть отображен QR-код. Бумажный чек печатать не обязательно. Если же клиент до момента расчета не предоставил абонентский номер или адрес электронной почты – можно не направлять покупателю и электронный чек.