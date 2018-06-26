Cognitive Technologies представит технологию моделирования интуиции

Cognitive Technologies, один из ведущих мировых разработчиков систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств, представит технологию моделирования интуиции на международном рынке.

Решение будет продемонстрировано в рамках престижного мирового форума в сфере automotive – Mobile World Congress, который пройдет в Шанхае (КНР) с 27 по 29 июня 2018 г. Именно интуиция является ключевым фактором в принятии водителем многих решений. Известно, что когнитивная психология объясняет интуитивные процессы как способность человека непреднамеренно и неосознанно обрабатывать комплексную информацию. В процессе интуитивного познания человеком не осознаются все те признаки, по которым осуществляется вывод. Предельно ясно осознается именно итог мысли.

Специалисты Cognitive Technologies научились выделять такие признаки в рамках исследования поведения объектов дорожной сцены.

«Водитель может боковым зрением уловить какое-либо мельчайшее изменение направление движения бокового зеркала соседнего автомобиля, или колена пешехода подходящего к проезжей части, или руля велосипедиста находящегося справа и т. д. Эти детали не находятся в прямой зоне видимости и логический аппарат человека их напрямую не фиксирует, не осознает. Но мозг догадывается, что за этим может последовать опасное движение, и водитель интуитивно перестраивается в другой ряд или предпринимает торможение. Этому мы и учим алгоритмы», – отметили в компании.



Это происходит за счет использования ряда технологий, в числе которых детектирование и определение динамики мелких элементов объектов дорожной сцены и предметов на дороге. Например, наблюдая за изменением положения в пространстве фары или бокового зеркала впередиидущей машины, можно прогнозировать ее маневр.

«Новое решение является важным элементом управления для того, чтобы езда в беспилотном режиме была безопасной», – сказал руководитель департамента развития беспилотных транспортных средств Юрий Минкин.

Помимо технологии моделирования интуиции Cognitive Technologies продемонстрирует зарубежной аудитории технологию low level data fusion. Решение позволяет на нижнем уровне компилировать данные, получаемые с различных сенсоров беспилотника (камер, радаров и т.д.) и затем передавать их на нейронную сеть.

«Это аналогично тому, как человек одновременно воспринимает информацию от зрительных, слуховых и иных органов. Объединенные на нижнем уровне данные передаются в мозг, где формируется управляющее воздействие», – отметили в Cognitive Technologies.

Своим основным конкурентным преимуществом Cognitive Technologies считает возможность работы в любых погодных и природных условиях.

«Мы смогли достичь промышленного уровня безопасности за счет применения уникальных собственных технологий, моделирующих зрительные и мыслительные функции человека», – сказала президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.

В числе решений для сельскохозяйственной отрасли, компания также представит первого в мире агродроида. Это искусственный мозг, снабженный универсальным устройством для быстрого подключения к различным транспортным средствам агротехнического назначения – комбайнам, тракторам, опрыскивателям и т.п.

Одной из ключевых инноваций, которые легли в основу агродроида, является модифицированная командой Cognitive Pilot под агротехнические задачи конволюционная нейронная сеть глубокого обучения (DNN).

«Впервые на международном агрорынке в производство поступает продукт, базирующийся на DNN, на стандартных процессорах Nvidia», – отметили в компании.