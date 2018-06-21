«Аладдин Р.Д.» выпустила новое поколение USB-токенов JaCarta-2 для ЕГАИС

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявил о начале официальных поставок новых устройств — USB-токенов JaCarta-2 SE, предназначенных для работы с электронной подписью (ЭП) и строгой двухфакторной аутентификации пользователей в ЕГАИС и других государственных специализированных системах.

«USB-токены линейки JaCarta SE – универсальные устройства, сферы применения которых охватывают специализированные государственные системы, АСУ ТП, решения классов М2М и IoT и другие. Однако наибольшую популярность JaCarta SE получила у пользователей ЕГАИС для учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции, — сказал Максим Чирков, руководитель направления развития электронных сервисов компании «Аладдин Р.Д.». — При проектировании нового поколения устройств мы уделили особенное внимание совместимости JaCarta-2 SE с ЕГАИС и кассовым оборудованием наших технологических партнеров. Отмечу, что по результатам квалификационных испытаний изделия отработали более 10 млн. операций, что на практике эквивалентно более трем годам эксплуатации в круглосуточном режиме с максимально возможной нагрузкой».

Устройства JaCarta-2 SE разработаны на программно-аппаратной платформе нового поколения, поддерживают новые российские криптоалгоритмы ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012 для формирования усиленной квалифицированной ЭП и зарубежные криптоалгоритмы для строгой двухфакторной аутентификации пользователей. Для обеспечения совместимости с существующими системами и плавного перехода на использование нового российского стандарта электронной подписи JaCarta-2 SE поддерживает и старые российские криптоалгоритмы ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.10-2001.

В новом поколении USB-токенов реализована функциональность, предусматривающая дополнительный PIN-код для операции электронной подписи, позволяющий снизить вероятность ошибочных действий пользователей. Объем защищенной энергонезависимой памяти (EEPROM), доступный для хранения ключей, кодов авторизации, сертификатов и других объектов, увеличился до 114 Кбайт. Устройства имеют повышенный ресурс по количеству циклов записи в EEPROM-память и выполняемых операций ЭП (не менее 10 млн.).

Новые USB-токены JaCarta-2 SE имеют полную обратную совместимость с моделью JaCarta SE и полностью соответствуют техническим требованиям к внешнему криптографическому USB-устройству (аппаратному криптоключу), используемому в рамках функционирования ЕГАИС.