«Ашан Ритейл Россия» расширила перечень магазинов на обслуживании в Maykor-BTE

Maykor-BTE, специализирующаяся на обслуживании банковского оборудования, инженерных систем и ИТ-инфраструктуры, расширяет сотрудничество с французским ритейлером «Ашан» по оказанию услуг комплексного аутсорсинга технической эксплуатации магазинов. Благодаря новому контракту число объектов компании «Ашан Ритейл Россия» на обслуживании в Maykor-BTE увеличилось с трех до 21.

Этот проект с сетью «Ашан» запущен в мае 2018 г. и подразумевает техническую поддержку гипермаркетов и супермаркетов «Ашан», а также магазинов АТАК, общей площадью 107 282 кв.м. в Москве и Московской области. Новые 18 объектов включают в себя 4 гипермаркета «Ашан» и 2 гипермаркета формата «Сити», 12 магазинов АТАК.

В комплекс услуг Maykor-BTE, оказываемых для розничной сети, входит комплексная техническая эксплуатация инженерных систем и оборудования, включая системы электроснабжения и освещения, вентиляции и кондиционирования, теплоснабжения и газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, автоматизации и диспетчеризации, системы технологического и коммерческого холода, грузоподъемные механизмы, а также производственное кулинарное оборудование.

«Мы очень тщательно подходили к выбору партнера по направлению мультисервисного обслуживания и в течение нескольких месяцев тендерного процесса проводили переговоры и анализировали поставщиков, лидеров рынка услуг технической эксплуатации. Данный проект является не первым в сотрудничестве "Ашан Ритейл Россия" и Maykor-BTE и, принимая во внимание совокупность факторов, среди которых: репутация компании на рынке, качество предоставляемых услуг, финансовые условия сотрудничества, – мы остановили свой выбор на Maykor-BTE. Уверены, что сотрудничество по новому масштабному контракту будет не менее плодотворным», – отметил Николай Кабаев, региональный координатор технической поддержки «Ашан Ритейл Россия».

«Факт, что один из лидеров продуктового ритейла доверяет нам новый мультисервисный формат обслуживания, подтверждает высокие стандарты качества оказываемых нами услуг. Maykor-BTE развивает комплексные сервисы для различных подразделений заказчика, и старт такого масштабного проекта по аутсорсингу сопровождения инженерных систем даст значительный толчок для трансформации представления клиентов о мультисервисе, который в действительности дает значительную экономию на масштабе и прозрачность в управлении качеством», – сказал Максим Никитин, управляющий партнер Maykor-BTE.

Напомним, что в рамках ранее заключенных контрактов в 2016-2017 гг. Maykor-BTE продолжает обслуживать магазины сети «Ашан» по России: в Красногорске, Иваново и Тюмени.