MCN Telecom доработал программный продукт IP АТС WELLtime под запросы среднего и крупного бизнеса

В июне оператор связи интегрировал программный продукт IP АТС WELLtime с популярной CRM-системой Битрикс24. Для клиентов MCN Telecom интеграция является бесплатной. Техническая поддержка осуществляется согласно условиям договора.



Конвергенция системы управления взаимоотношениями с клиентами, партнерами, поставщиками Битрикс24 с программным продуктом IP АТС WELLtime позволяет менеджерам создавать лиды при входящих и исходящих звонках, прикреплять записи разговоров к карточкам клиентов в CRM-системе, получать полноценный отчет телефонных контактов с клиентом в хронологическом порядке, настраивать функцию поднятия карточки клиента в CRM-системе, получать возможность совершать звонки непосредственно из Битрикс24 (click2call).



Программная IP АТС WELLtime является удобным инструментом для управления корпоративной телефонией через веб-интерфейс. Это коробочное решение с гибкой настройкой, детальной статистикой вызовов, удобным интерфейсом, поддерживающее подключение устройств всех видов. ПО разработано для компаний численностью от 100 до 3000 человек, не лицензируется по количеству пользователей и ресурсов сервера. На продукте реализована поддержка мобильных абонентов (FMC). При необходимости может быть произведена индивидуальная доработка под нужды клиента.



«Мы заботимся о наших клиентах и выделяем клиентоориентированность в качестве ключевой корпоративной ценности. Стремимся к тому, чтобы наши продукты и услуги удовлетворяли наиболее широкому кругу потребностей. Для этого интегрируем наши программные решения с наиболее популярными и востребованными у малого, среднего бизнеса сервисами, такими как amoCRM, Битрикс24, UMI.CMS, retailCRM, Roistat и пр. IP ATC WELLtime – это второй продукт MCN Telecom, который интегрирован с Битрикс24, в январе текущего года мы объединили CRM с Виртуальной АТС», - говорит генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.

Подробнее о настройках и возможностях интеграции программного продукта можно узнать в «Базе знаний». Полная история изменений программного продукта WELLtime доступна на сайте.