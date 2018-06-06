SAP представила пакет решений для обновления CRM и портфолио сервисов для работы с данными

SAP SE, представила новый пакет приложений SAP C/4HANA для оптимизации развития клиентских сервисов. Также было представлено первое комплексное решение – SAP HANA Data Management Suite, которое позволит трансформировать данные компании в полноценную бизнес-ценность.

SAP C/4HANA – интегрированное решение, предназначенное для обновления и централизованного управления CRM-решениями. После приобретения крупнейших на рынке компаний Hybris, Gigya и CallidusCloud SAP объединяет решения для поддержки всех функций фронт-офиса, таких как защита данных, маркетинг, продажи и обслуживание клиентов.

Билл МакДермотт, генеральный директор SAP SE, сказал: «Существующие CRM-системы всегда были нацелены на продажи, теперь мы меняем представление об их ключевых задачах, новое решение SAP C/4HANA максимально сфокусировано на клиенте. Когда все приложения SAP объединены в целостную интеллектуальную облачную систему, цепочки спроса напрямую воздействуют на процессы, управляющие цепочками поставок».

Новый пакет SAP C/4HANA полностью интегрирован с портфелем бизнес-приложений SAP, а также включает ряд инновационных инструментов, в том числе машинное обучение SAP Leonardo, а также новый SAP HANA Data Management Suite, расширяющий возможности по управлению и работе с распределенными данными. Глобальная стратегия SAP, нацеленная на трансформацию компании в интеллектуальное предприятие, подчеркивает необходимость сбалансированного подхода к автоматизации на рабочем месте.

Также было объявлено о приобретении швейцарской компании Coresystems AG. Сделка усилит позиции SAP в области клиентского сервиса, особенно в сферах производства, энергетики и телекоммуникаций. Coresystems разрабатывает решения на базе искусственного интеллекта для планирования и автоматизации сервисного обслуживания, активно расширяя сервисный пул за счет привлечения не только сотрудников компании, но также и отраслевых партнеров, и фрилансеров. Такой подход позволяет подобрать квалифицированного специалиста для каждого обращения, с учетом его опыта и доступности.

Анонсы последовали за введением нового регламента ЕС о защите персональных данных (GDPR), вступившего в силу 25 мая 2018 г. Масштабные нововведения заставили компании взглянуть на существующие CRM-системы под новым углом.

Все современные решения так или иначе опираются на данные, однако сейчас зоной повышенного интереса для компаний стали распределенные данные, именно с ними необходимо работать, перерабатывая их таким образом, чтобы они стали полезны для трансформации бизнес-процессов. SAP HANA Data Management Suite преобразует как структурированную, так и неструктурированную информацию независимо от ее расположения, в ценные, полезные данные.