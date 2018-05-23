«Доброфлот» сэкономит на горючем с помощью интернета вещей

«Доброфлот», располагающий собственным рыболовным флотом и производством рыбных консервов, подписал договор с международным сервис-провайдером Orange Business Services об оснащение судов «Доброфлота» IoT-решением по контролю за расходом топлива и работой двигателей.

Благодаря этому экипажи в онлайн-режиме и с высокой точностью смогут контролировать имеющийся на борту объем горючего, предотвращать потери из-за ошибок в измерении топлива при бункеровке, исключить нецелевое расходование, а также оптимизировать его расход в зависимости от погодных условий и местоположения судна. Ожидается, что экономия топлива около 10%.

Развертывание этого и других перспективных решений интернета вещей стало возможным благодаря проекту по подключению 18 судов ГК «Доброфлот» к широкополосной безлимитной спутниковой связи по технологии VSAT, выполненным Orange.

Проект начнется с пилотного внедрения системы контроля расхода топлива на транспортном рефрижераторе «Прогресс». Прогнозируемая экономия на затратах топлива составит примерно 1,95 млн руб. за месяц навигации. Если испытания окажутся успешными решение будет установлено еще на 8 судах заказчика, включая крупнейшую в мире плавбазу «Всеволод Сибирцев». При этом все оборудование, необходимые пусконаладочные и сервисные работы будут осуществляться в рамках единого контракта с фиксированной помесячной оплатой.

Решение разработано российском центре компетенций Orange в области судоходства, который открылся только в этом году. Системным интегратором проекта выступила российская компания «Технодар.

«Расходы на топливо составляют около половины затрат на эксплуатацию судов, поэтому решение Orange Business Services поможет нам их существенно оптимизировать. Использование технологий интернета вещей на наших судах является частью стратегии компании по цифровизации собственного флота, и позволит нам с высокой точностью отслеживать работу силовых установок и расход горючего. Это повысит рентабельность и конкурентоспособность нашего бизнеса, а также облегчит последующее внедрение других IoT-решений», – сказал Евгений Степанов, руководитель службы системного администрирования и связи группы компаний «Доброфлот».