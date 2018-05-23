Cloud4Y развернул облачную инфраструктуру для сети кинотеатров «Киномакс»

Cloud4Y объявил о развертывании облачной инфраструктуры для сети кинотеатров «Киномакс». «Киномакс» является одним из лидеров федерального кинопоказа в России. Кинотеатры сети существуют под единым брендом, расположены в 22 городах России и известны применением революционных технологий в сфере развлечений и оснащенностью залов современными техническими решениями. Кинотеатры компании посещают 10 млн. зрителей в год, что составляет 25% кинопоказа в федеральных сетях. Совокупность высоких стандартов обслуживания обеспечивает сети репутацию надежного партнера, лояльность посетителей и высокие финансовые показатели.

Являясь компанией инноваций, «Киномакс» для размещения части вычислительных мощностей выбрали современные облачные технологии. Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y предоставил заказчику программно-конфигурируемый дата-центр (vDC) на базе кластерных решений VMware vSphere с управлением посредством портала самообслуживания VMware vCloud Director. Такой подход позволит арендатору оперативно изменять конфигурацию виртуального ЦОДа и постепенно наращивать используемые ресурсы в строгом соответствии с ростом потребностей.

Облачные технологии открывают принципиально новые возможности построения и развития информационных систем для решения управленческих задач в территориально-распределенных компаниях. При этом за счет комплекса организационных и технических мер, предпринятых провайдером, не происходит снижения уровня информационной безопасности. Cloud4Y гарантирует бесперебойную работу программного обеспечения и оборудования (SLA 99,982%), регулярное резервное копирование баз данных любых объемов и несет ответственность за конфиденциальность и защиту корпоративной информации.

«При использовании облака необходимость инвестировать в непрофильные активы сокращается, а расходы на IT становятся четко выделенными, понятными и прогнозируемыми за счет прозрачности ценообразования. Заботы о работоспособности оборудования и платформы виртуализации передаются специализированной в области IT-аренды компании. Результатом этого является повышение инвестиционной привлекательности арендаторов облака для финансовых институтов и уменьшение значений недополученной прибыли за счёт минимизации простоев и сбоев в работе IT-инфраструктуры», - отметили в Cloud4Y.