«Умные» планограммы увеличили продажи в гипермаркетах «Карусель»

X5 Retail Group (далее – X5), одна из ведущих мультиформатных розничных российских компаний, внедрила технологию автоматического создания детализированных планограмм для гипермаркетов. Благодаря этому продажи в ряде категорий выросли до 10,5% по итогам первых трех месяцев использования решения.

Так, рост продаж в гипермаркетах «Карусель» по отношению к итогам первых трех месяцев 2017 г. составил 3-8% в категории «Сопутствующие товары», 5% – в категории «Чай и кофе» и 10.5% – среди средств для бритья. Такой эффект был достигнут благодаря учету в планограммах максимального количества товаров в категории с точностью до SKU. Наилучшее место на полке для каждого товара определяется на основе покупательского опыта, правил мерчендайзинга торговой сети.

Помимо повышения продаж за счет работы с новыми планограммами оптимизируются трудозатраты сотрудников, появляется возможность точно отслеживать и планировать ввод и вывод товара из ассортимента, настраивать логистику, планировать презентационный запас и объем продукции на складе. В совокупности эти возможности снижают операционные затраты.

«Умные» планограммы учитывают свойства торгового оборудования, предпочтения покупателей, исторические данные о скорости продаж отдельных видов продукции, данные об ассортименте по категориям, размер и вид упаковки товаров и многие другие факторы. Технология позволяет не только автоматически создавать схемы выкладки для каждого стеллажа в гипермаркете, но и очень оперативно вносить изменения в них.

В основе внедренного решения лежит технология JDA Software, дополненная функцией учета индивидуальных принципов выкладки товара в каждом гипермаркете. Технологический модуль интегрирован с ERP-системой, SAP BI и обменивается данными с JDA Floor Planning. Тестирование генератора планограмм успешно завершилось в декабре 2017 г., на сегодняшний день разработка переведена в постоянную эксплуатацию. Планограммы автоматически формируются для категории «Напитки» в 30 гипермаркетах, а для категорий «Стиральные порошки», «Кофе», «Чай» и «Водка» - в 59 гипермаркетах.

До конца 2018 г. в «умных» планограммах будет учитываться до 100% ассортимента в категориях «Бакалея», «Кондитерские изделия», «Сопутствующие товары», «Алкоголь», «Напитки», «Товары для животных» во всех гипермаркетах сети «Карусель». До конца 2019 г. сеть планирует перевести на работу с улучшенными планограммами до 85-90% ассортимента и автоматизировать контроль выкладки товара на полки в соответствии с планограммами.