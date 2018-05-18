Cloud4Y предоставил услуги по аренде ИТ-инфраструктуры компании Bliss Maldives

Cloud4Y предоставил Bliss Maldives услугу аренды ресурсов для IT-инфраструктуры, размещение ИТ инфраструктуры в российских дата-центрах TIER III г. Москва с возможностью аренды ПО, а также прочих услуг, оказываемых в рамках аренды, поддержки и эксплуатации ИТ-инфраструктуры. Набор услуг ИТ-аренды может меняться по желанию сторон.

Bliss Maldives Pvt. Ltd - принимающая компания, которая специализируется на индивидуальном отдыхе и предлагает все виды услуг на Мальдивских островах. Компания предлагает профессиональную помощь в подборе размещения на Мальдивах, бронирование отелей различной категории, яхт, круизов и другие услуги по организации отдыха.

Благодаря гибкому управлению затратами на эксплуатацию облака в зависимости от экономической ситуации и сезонности спроса выбор облачных технологий позволяет заказчику добиться оптимизации издержек, что особенно ярко проявляется в специфике туристического бизнеса. Дополнительными преимуществами являются уменьшение необходимости инвестировать в непрофильные и быстро обесценивающиеся активы (компьютеры, сервера, программное обеспечение и т.п.) и сокращение эксплуатационных расходов на обслуживание ИТ-инфраструктуры за счет использования наработанных методик и технологий, а также ресурсов компании Cloud4Y.

Cloud4Y постоянно находится в состоянии конкуренции и, из-за риска потери контракта, не может позволить себе работать некачественно. Качество услуг провайдера определено в контракте (доступность системы 99,982%), измеримо, контролируемо и застраховано штрафными санкциями.

Надежность и отказоустойчивость облака Cloud4Y обеспечивается кластерными возможностям платформы виртуализации VMware, полным автоматическим резервным копированием данных (backup), дублированием каналов передачи данных, оборудованием корпоративного уровня (блейд-серверы HP C7000, СХД NetApp, Juniper 40G) и другими организационными и техническими мерами.