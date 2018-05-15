Honeywell представила новые интеллектуальные носимые устройства для технического персонала промышленных предприятий

Honeywell объявила о выпуске нового носимого handsfree-устройства, которое позволяет техническому персоналу на местах более безопасно, надежно и эффективно выполнять свою работу. В серии интеллектуальных носимых устройств Honeywell Connected Plant Skills Insight используется прикрепленный к оголовью дисплей, управляемый голосовыми командами и отображающий текущие данные, документы, описания рабочих процедур, а также информацию о технике безопасности. Кроме того, с помощью этих устройств обеспечивается оперативная связь работников с удаленными экспертами.

В новом решении применены достижения в области мобильных handsfree-технологий, дополненной реальности, промышленного интернета вещей и мобильного доступа. Оно включает в себя носимый компьютер RealWear HMT-1Z1 на платформе Honeywell Movilizer — решение для оптимизации рабочих процессов на основе облачных технологий для поддержки эксплуатационных операций, особенно в опасных зонах. Данное устройство позволяет приобретать ценные знания и навыки в процессе работы.

«Новая технология Honeywell для подключенного производства предоставляет работникам промышленных предприятий необходимую информацию в любое время и в любом месте, — отметил Дионисиос Ставракас, директор по продажам корпоративных решений и решений в сфере Цифровых преобразований, Honeywell в России, Восточной Европе и Каспийском регионе. — Персонал получает непосредственный доступ к накопленному опыту и профильным знаниям с помощью голосовых команд. Данное решение особенно подходит сотрудникам, которым нравится осваивать новые технологии и которым нужно больше физической свободы для эффективного выполнения работы».

Основные особенности интеллектуальных носимых устройств серии Skills Insight: автоматизация задач оператора: выдача указаний по выполнению рабочих заданий и процедур, а также доступ к документации для облегчения выполнения эксплуатационных операций; визуализация текущих данных: доступ к данным в реальном времени с использованием технологий промышленного интернета вещей; запись и воспроизведение видео: обучение на месте по запросу посредством воспроизведения видеозаписей, сделанных опытными операторами, работающими над аналогичными задачами, с возможностью поиска с помощью голосовых команд; общение с экспертами: оперативная видеосвязь с удаленными экспертами, которые могут видеть то же, что и работник, а также давать советы, пересылать документы или комментировать видеотрансляцию; локализация, навигация и визуализация активов: определение местонахождения работника на территории предприятия, выдача указаний для перемещения по территории и отображение данных в соответствии с решаемыми задачами; быстрая эвакуация в чрезвычайной ситуации: поиск находящихся на территории предприятия работников и направление их в место сбора для эвакуации с использованием функций определения местонахождения и навигации; помощь при несчастных случаях: обнаружение несчастных случаев, определение местонахождения пострадавших и передача информации аварийной бригаде для оказания необходимой помощи.

«Вычислительная платформа RealWear, выполненная в виде оголовья, не требует использования рук и отличается высокой степенью защиты. Она является первым в мире решением такого рода, получившим сертификат искробезопасности для применения в опасных зонах уровня 1, отвечающих требованиям класса 1/раздела 1, — сказал Санджай Джавар (Sanjay Jhawar), соучредитель и президент RealWear. — Вместе с Honeywell, предоставляющей программное обеспечение и услуги, мы участвуем в цифровой трансформации, которая повышает производительность труда и безопасность людей, работающих во взрывоопасных зонах и в промышленном секторе».