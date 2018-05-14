Внешэкономбанк и КРОК стали партнерами по развитию блокчейна

КРОК и Внешэкономбанк подписали соглашение о резидентстве интегратора в первом в России «Центре компетенций блокчейн», организованном на базе Фонда «ВЭБ-Инновации». КРОК будет оказывать центру экспертно-аналитическую поддержку в области развития и обеспечения применения блокчейна для решения задач корпоративного и государственного управления.

Партнерство организаций предусматривает совместную деятельность в области анализа, разработки и внедрения пилотных блокчейн-проектов, подготовки профессиональных кадров, проведения образовательных, научных и просветительских мероприятий (конференций, выставок, круглых столов, чемпионатов.), а также разработки законопроектов, связанных с использованием блокчейна в Российской Федерации и пр.

На текущий момент КРОК совместно с Центром компетенций ВЭБ уже организовали совместные рабочие группы для проработки вопросов применения блокчейна в государственном управлении.

КРОК развивает блокчейн-практику уже третий год. Специалисты компании успешно реализуют проекты на всех ключевых блокчейн-платформах, присутствующих сегодня на российском рынке — Waves, Bitfury Exonum, Ethereum, HyperLedger Fabric. В числе успешных «пилотов» — проекты для российских и зарубежных заказчиков из финансовой сферы и государственного управления.

«В некоторых областях блокчейн способен по-настоящему упростить нам жизнь. Например, в области реестров прав собственности, организаций и документов на государственном уровне, либо в бизнес-задачах, например, в процессе взаимодействия с партнерами и поставщиками в ритейле, банках, телекоме и других отраслях. Подписанное соглашение — далеко не первая совместная активность ВЭБ и КРОК. Мы рады развитию наших партнерских отношений и надеемся внести свой ценный вклад в вопросы нормативно-правового обеспечения, популяризации и коммерциализации блокчейна в России», — сказал Алексей Смирнов, директор по интеграционным решениям компании КРОК.