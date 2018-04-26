ВТБ улучшил обслуживание клиентов СМБ после внедрения Abbyy FlexiCapture

ВТБ стал обрабатывать клиентские документы при открытии счета юридическому лицу в 2,5 раза быстрее после внедрения универсальной платформы Abbyy. Это позволило банку обслуживать на 25% больше клиентов малого бизнеса без увеличения штата сотрудников.

Платформа Abbyy FlexiCapture позволяет автоматически определять типы документов, проводить проверку их наличия, извлекать необходимые данные и экспортировать информацию в банковские системы.

«Во многих банках при открытии счета для юридических лиц больше половины времени занимает проверка и ввод данных из паспортов, заявлений, свидетельств, выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и др. В ВТБ мы решили эту проблему с помощью технологий Abbyy, которые позволяют сотрудникам быстро классифицировать документы и извлекать из них необходимые данные. На обработке документов, в том числе за счет интеллектуальных технологий, за три года ВТБ планирует сэкономить 276 млн рублей», – отметила Светлана Дементьева, начальник управления обработки клиентских данных департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ.

По данным исследования Abbyy, подача документов в банк, просмотр данных службами безопасности и финансового мониторинга, а также проверка юридического досье и ввод данных в систему занимает почти 5 часов. С помощью интеллектуальных технологий Abbyy на открытие счета можно тратить на 70% меньше времени.

«В эпоху цифровой трансформации скорость и удобство предоставления услуг становятся одним из главных конкурентных преимуществ для банков. Именно поэтому финансовый сектор активно совершенствует процесс взаимодействия с клиентами. Интеллектуальные технологии Abbyy помогают справиться с этой задачей. Сотрудники ВТБ доверяют обработку информации нашим решениям, чтобы больше времени уделять своим клиентам», – сказала Ольга Морозова, директор по работе с финансовым сектором Abbyy Россия.