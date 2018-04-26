Orange Business Services и Siemens будут вместе внедрять промышленный интернет вещей

Orange Business Services и Siemens объявили о планах упрощения интеграции интернета вещей в промышленные предприятия. Компании планируют сфокусироваться на разработке решений для учета и мониторинга материальных активов.

Цель сотрудничества: повысить эффективность логистических служб предприятий, создать новые бизнес-модели и разработать цифровые продукты для повышения удовлетворенности клиентов.

Подобные решения позволят промышленным предприятиям связать собственное оборудование и физическую инфраструктуру с цифровыми технологиями, фактически превращая огромные массивы данных в конкретные бизнес-результаты. Расширенные возможности аналитики и цифровые сервисы способствуют повышению производительности и эффективности бизнес-процессов в целом.

Вкладом Orange Business Services в партнерство станет глобальная сотовая связь, консалтинг и опыт в системной интеграции и разработке приложений. Партнерство строится вокруг MindSphere, открытой облачной операционной системы для интернета вещей от Siemens, и Datavenue, модульного решения для интернета вещей и анализа данных от Orange.

Orange Business Services соединит производственные системы и объекты с помощью MindSphere. Заказчики смогут использовать как готовые предложения, например, мониторинг активов, так и решения, настраиваемые под конкретные специфические потребности. Orange предоставит компоненты, входящие в состав решения Datavenue, в том числе мобильные сети и сети на базе технологии LPWAN. Впоследствии будут задействованы и другие элементы Datavenue.

«Мы рады сотрудничеству с компанией Siemens и работе с экосистемой MindSphere в промышленном секторе. Объединив наши усилия, мы предоставим промышленным предприятиям новые возможности для изучения их данных и использования огромного потенциала интернета вещей, что обеспечит им существенные конкурентные преимущества», — сказал Оливье Онде (Olivier Ondet), главный вице-президент по IoT и аналитике Orange Business Services.

«Orange Business Services поддержит глобальную экосистему MindSphere с помощью передовых информационных технологий, системной интеграции и опыта разработки приложений. Это будет крайне выгодно для наших заказчиков. Подключение к глобальному интернету вещей, которое обеспечит Orange, соответствует требованиям интеграции цифровых продуктов и процессов в нашей платформе MindSphere. Наши клиенты смогут использовать мобильную связь по всему миру, что обеспечит масштабируемость и работу новых бизнес-моделей», — отметил Кай Браш (Kai Brasche), вице-президент по работе с партнерами MindSphere в странах EMEA, Siemens.

Партнерство ориентировано в первую очередь на Европу. Первые решения будут развернуты в Германии и Австрии. Orange Business Services и Siemens продемонстрируют все возможности партнерства на Ганноверской промышленной выставке (Hannover Messe), зал 9, стенд D35.