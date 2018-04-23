«СКБ Контур» создал банк для предпринимателей

«СКБ Контур» объявил о запуске новой услуги «Эльба|Банк» для предпринимателей. «Эльба|Банк» объединяет онлайн-бухгалтерию и интернет-банк.

Сервис помогает предпринимателям платить, сдавать отчеты и создавать документы в одном окне. Сервис создан на основе онлайн-бухгалтерии «Эльба» — она помогает вести бизнес без бухгалтера и за 8 лет обслужила 700 тыс. клиентов. Решение подходит ИП на спецрежимах налогообложения: УСН, ЕНВД и патенте.

Партнер «Эльба.Банк» — сервис APIBank. Это конструктор, который позволяет быстро встроить банковские услуги в любой сервис. Обслуживание банковских операций осуществляет «Кредит Урал Банк». Банк имеет высокий рейтинг надёжности — ruA+ по версии «Эксперт РА» и входит в группу Газпромбанка.

Рамиль Шайхутдинов, руководитель «Эльба|Банка», отметил: «Мы сделали банк, который особенно полезен на старте бизнеса. Потому что хотим, чтобы предприниматель сразу брался за дело и как можно меньше думал о банке, налогах и бухгалтерии. Теперь всё это в одних надежных руках. Не надо тратить время, чтобы отразить деньги в бухгалтерии, подождать, пока она рассчитает налог и снова вернуться в банк для оплаты. В Эльба|Банке платежи сразу отражаются в бухгалтерии, автоматически рассчитывается налог и формируется отчётность. По бухгалтерским и банковским возможностям консультирует общая поддержка».

В «Эльба|Банке» единые тарифы на банковское и бухгалтерское обслуживание. Чтобы оценить возможности сервиса, предприниматели получают 3 месяца бесплатно. Процент на остаток составляет до 3,6% — его рассчитывают не по минимальной сумме за месяц, как делают другие банки, а по среднему остатку на начало дня.

«Эльба|Банк» начал работать в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и Екатеринбурге. После заявки клиент сразу получает номер счёта, а на следующий день подписывает документы с курьером. Вместе с ними он получает бесплатную корпоративную карту, по которой можно платить без комиссии в любом магазине.