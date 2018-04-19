«Корус Консалтинг» представил систему мониторинга холодильного оборудования Carel RemotePRO из облака Korus Cloud

«Корус Консалтинг», российский системный интегратор, представил новую возможность использования системы мониторинга торгового оборудования Carel RemotePRO. Теперь ритейлеры и сервисные компании, работающие в сегменте розничной торговли, могут использовать систему интернета вещей Carel в виде облачного сервиса Korus Cloud RemotePRO.

Carel специализируется на производстве систем автоматики для холодильного оборудования, увлажнителей воздуха, контроллеров и датчиков. Решение Carel RemotePRO позволяет удаленно и централизованно контролировать показатели оборудования, управлять настройками, а также получать отчеты и аналитику по оповещениям, электропотреблению и температуре, тем самым снижая расходы на обслуживание и увеличивая срок службы техники.

В 2017 г. «Корус Консалтинг» начал работы по поддержке инфраструктуры и программного обеспечения одной из крупнейших IoT-систем в России на базе RemotePRO, к которой уже подключены более 4 тыс. магазинов ведущей российской компании розничной торговли.

Успешный опыт сотрудничества и глубокое знание продукта Carel позволили системному интегратору создать облачный сервис на базе RemotePRO. Korus Cloud RemotePRO позволяет не только удаленно и из единого окна проводить мониторинг функционирования всего торгового оборудования и сравнивать потребление энергии, но и контролировать работу сервисных подрядчиков. Система предусматривает мобильное реагирование на экстренные случаи: клиент может оперативно просматривать список аварий и тревог на всех подведомственных объектах и формировать по ним отчет.

Кроме того, значительным преимуществом решения является автоматизированное формирование отчетных документов для контролирующих органов, например, Роспотребнадзора.

«Облачный сервис диспетчеризации холодильного оборудования Korus Cloud RemotePRO – это надежный инструмент оперативного мониторинга работы оборудования на обслуживаемых объектах. Сервисная модель, в которой теперь доступно IoT-решение, помогает заказчику избежать больших инвестиций в инфраструктуру, при этом давая доступ ко всем преимуществам RemotePRO, среди которых обеспечение работоспособности оборудования за счет оперативного анализа и диагностики. А "Корус Консалтинг", в свою очередь, обеспечивает полноценную и гарантированною поддержку сервиса в режиме 24/7», – сказал Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус Консалтинг».

Облачный сервис диспетчеризации поможет снизить количество выездов и сэкономить время на диагностику сервисным компаниям, обслуживающим работу торговых сетей, уменьшить расходы на электроэнергию до 15% и повысить срок службы оборудования на 20%.

«В высококонкурентной и динамичной отрасли розничной торговли продуктами важно оперативное реагирование на возникающие проблемы. Проблемы, связанные с неисправностями торгового оборудования, приводит к убыткам, а также увеличивает затраты на электроэнергию, в среднем, на 15%. Решение Carel RemotePRO помогает ритейлерам избежать подобных проблем и уже успешно зарекомендовало себя в российском food-ритейле. Доступность RemotePRO в виде облачного сервиса линейки Korus Cloud – это дополнительное преимущество, позволяющее ритейлерам еще быстрее и удобнее получать доступ к передовому продукту класса Интернета вещей», – отметил Андрей Брук, генеральный директор «Карел Рус».