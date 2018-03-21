«Росгосстрах» выбрал Oracle Cloud для бюджетирования и планирования с детализацией

«Росгосстрах», один из лидеров страхового рынка России, выбрал облачный сервис Oracle Planning and Budgeting Cloud Service для автоматизации процессов бюджетирования и планирования с возможностью детализироваться до уровня каждого филиала. Компания получила доступ к возможностям бизнес-планирования мирового класса в сочетании с преимуществами облачной среды. Компания уже приступила к расчету бюджета 2018 г. в облаке.

Облачное решение дает возможность осуществлять детальное планирование вплоть до каждой точки продаж, их у компании более 2 тыс., и каждого из десятков тысяч страховых агентов. При этом сохраняется возможность выполнять многократное/многосценарное моделирование, поддерживать глубокую детализацию аналитики, в том числе видов страхования, территорий и каналов продаж, а также проводить полноценный расчет нормативов регулятора и специфических страховых показателей.

Решающими факторами для выбора Oracle в качестве поставщика облачных сервисов для «Росгосстрах» стали масштабируемость решения, соответствующая Enterprise уровню, совокупная стоимость владения и широкая функциональность.

«Для финансового блока "Россгостраха" крайне важно, чтобы система позволяла управлять бизнесом на местах. Мы рассматривали несколько решений, и Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, построенный на платформе Oracle Hyperion Planning, является лидером на корпоративном рынке, – отметил Евгений Ильин, Заместитель финансового директора «Росгосстраха». – Выбор облака обусловлен экономическими причинами. Масштаб нашей деятельности требует серьезных и регулярных инвестиций в аппаратное обеспечение, если использовать локальные решения. Для развития нашего бизнеса также важно, что облака обладают необходимой гибкостью».

Настройку контура бюджетирования в Oracle Planning and Budgeting Cloud Service планируется завершить в рекордно короткие сроки – 4 месяца, при этом первые пользователи уже приступили к работе в облачной системе в конце февраля. В дальнейших планах «Россгосстраха» – увеличение числа пользователей сервиса, автоматизация планирования на основе нормативов, интеграция с BI-системой для достижения максимальной эффективности решения, а также с другими системами страховой компании.

«Крупнейшие компании России и мира выбирают Oracle Cloud. Помимо функциональности клиентов привлекает удобная и доступная модель приобретения, развертывания и поддержки, – сказала Нина Путинцева, Директор департамента предпроектного консалтинга по бизнес-приложениям, Oracle СНГ. – Мы рады приветствовать "Росгосстрах" в числе инновационных лидеров. Успех проекта подтверждает, что профессиональный подход менеджмента компании, направленный на повышение эффективности внутренних процессов управления при общей оптимизации, приносит ощутимый результат и позволяет оперативно окупать инвестиции, сделанные в ИТ. Мы уверены, что наше облачное EPM-решение поможет компании укрепить и удерживать свои позиции на долгие годы».

Oracle Planning and Budgeting Cloud Service является частью портфолио облачных сервисов Oracle Cloud и построено на лидирующей платформе Oracle Hyperion Planning, включающей гибкие инструменты прогнозирования, планирования и сценарного анализа, а также интерактивные информационно-аналитические панели.