ASBIS будет поставлять All-Flash массивы AccelStor в регионе EMEA

ASBIS и AccelStor подписали дистрибьюторское соглашение, в рамках которого ASBIS будет поставлять All-Flash массивы AccelStor на территории России, Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

ASBISc Enterprises, международный ИТ дистрибьютор, основанный в 1990 году, эксперт в области продвижения продуктов и решений в области информационно-коммуникационных технологий на развивающихся рынках в регионе EMEA, готов предлагать своим партнерам массивы AccelStor NeoSapphire All-Flash в более чем 30 странах региона EMEA.

ASBIS предоставляет квалифицированные услуги своих пресейл-специалистов, помогая системным интеграторам, корпоративным VAR (Value added resellers) и сервис-провайдерам найти оптимальное решение для потребностей конечных заказчиков.

Вице-президент AccelStor Дэвид Као сказал: «Требования цифровой эры означают, что заказчики уделяют особое внимание повышению скорости и эффективности. AccelStor стремится предоставить инновационное решение для хранения данных. Благодаря большой поддержке и отраслевому опыту ASBISc мы вместе можем предоставить готовое ИТ-решение для удовлетворения растущих потребностей наших клиентов».

«Мы рады начать сотрудничество с AccelStor на взаимовыгодной основе», - сказал Юрий Уласович, главный операционный директор ASBISc Enterprises PLC. «Решения AccelStor All-Flash расширяют наш портфель СХД и обеспечивают дальнейшее развитие Value -Add дистрибуции для наших партнеров. Мы считаем, что AccelStor обеспечит отличное решение для виртуализации, высокопроизводительных вычислений, корпоративных облаков, центров обработки данных и других ключевых вертикальных рынков».

Особенностью All-Flash массивов AccelStor является собственная программная разработка – FlexiRemap – специализированное программное обеспечение для работы с флэш накопителями, имеющее три неоспоримых преимущества: оно снижает избыточные операции ввода/вывода для сверхвысокой производительности, обеспечивает защиту данных и увеличивает срок службы SSD.

FlexiRemap основан на специальном алгоритме перераспределения данных. Вместо записи новых данных в исходное место FlexiRemap преобразует входящие запросы на запись в последовательные цепочки. В результате значительно увеличивается производительность случайной записи. Для 4КБ блоков производительность может достигать 1020K IOPS, в то время как обычный RAID способен выдать от 5K до 78K IOPS из-за неэффективного распределения большого количества запросов ввода/вывода, особенно при случайном доступе.

В отличие от традиционного RAID, технология FlexiRemap делит все SSD на две группы. Данные распределяются по обоим группам. Каждая группа способна потерять один любой SSD без потери информации на ней. Если в какой-либо группе произойдет отказ SSD, эта группа переходит в режим «только для чтения» для снижения нагрузки на SSD и снижения тем самым вероятности отказа еще одного диска.

SSD имеют ограниченное количество перезаписей. Таким образом, частые операции записи значительно снижают жизненный цикл SSD. Технология FlexiRemap распределяет данные равномерно между всеми SSD так, чтобы ресурс каждого диска был по возможности одинаковым. В результате вероятность отказа какого-либо диска в группе из-за обнуления счетчика циклов записи значительно снижается.

На территории Российской Федерации, интересы ASBISc Enterprises PLC в части поставок СХД AccelStor представляет ИТ дистрибьютор ASBISCloud http://asbiscloud.ru/