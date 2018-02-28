В Высшей школе экономики начнут готовить специалистов в области интернета вещей

Пять компаний в сфере «интернета вещей» и информационной безопасности стали партнерами новой магистерской программы Высшей школы экономики «Интернет вещей и киберфизические системы».

Спрос на специалистов, которые будут разрабатывать и обслуживать корпоративную и промышленную инфраструктуру интернета вещей, растет с каждым днем. Нехватку таких сотрудников уже сегодня испытывают подразделения ведущих компаний, внедряющих технологии интернета вещей. Это и государственные организации, банки, газовые и нефтяные компании, IT-интеграторы, а также вузы, НИИ и аналитические центры, где проводят исследования и разработки в области интернета вещей и киберфизических систем.

Для преодоления этого дефицита МИЭМ НИУ ВШЭ в 2018 г. запускает новую магистерскую программу «Интернет вещей и киберфизические системы». Партнерами в разработке программы и ее реализации стали пять международных компаний — IBM, National Instruments (аппаратное и программное обеспечение для систем тестирования, измерения и управления), группа компаний Infowatch (комплексные решения для обеспечения информационной безопасности), компания Rightech (российская компания, развивающая облачную платформу для интернета вещей) и PTC (промышленный интернет вещей).

У каждой из этих компаний есть свои учебные центры, где по результатам обучения выдают признаваемые на рынке сертификаты. Так что, помимо представителей академического сообщества, преподавать на программе будут сотрудники этих компаний, и, помимо магистерского диплома, студенты смогут получить профессиональные сертификаты этих учебных центров, что для молодых специалистов будет являться дополнительным преимуществом в трудоустройстве. Со временем планируется привлекать иностранных преподавателей — англоязычная версия программы разрабатывается уже сегодня.

Как отмечает академический руководитель новой программы, профессор Департамента компьютерной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ Леонид Восков, уникальность новой магистерской программы состоит в комплексной подготовке специалистов в области интернета вещей, которые смогут работать с беспроводными сенсорными сетями, облачными технологиями, обрабатывать и анализировать большие данные, обеспечивать кибербезопасность интернета вещей.

«Мы проанализировали подобные магистерские программы, которые существуют в европейских университетов и совместно с бизнес-партнерами разработали свою, абсолютно новую, — сказал Леонид Восков. Эта программа гораздо сложнее зарубежных аналогов, так как в ней используется не только учебное оборудование, но и профессиональное, которое применяется в промышленности».

Первый набор на программу пройдет летом 2018 г., пока на программе предусмотрены только платные места.