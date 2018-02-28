Ростех обеспечит передачу видео с матчей ЧМ 2018 в формате 4K

Госкорпорация Ростех завершила формирование Центров управления для обеспечения бесперебойного функционирования инфраструктуры связи в 11 городах, принимающих матчи Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018. Центры проконтролируют готовность ИТ и телеком-инфраструктуры мероприятия и будут нести ответственность за ее эксплуатацию во время проведения чемпионата. Впервые в истории футбольных чемпионатов со всех матчей будет обеспечена передача сигнала для последующей трансляции видео в формате Ultra HD (4K).

Инфокоммуникационная инфраструктура ЧМ-2018 создается Национальным Центром Информатизации (НЦИ), дочерней компанией Госкорпорации Ростех, которая ранее реализовала проект создания ИКТ-инфраструктуры для Кубка Конфедераций 2017. Центры управления возглавят специалисты с богатым опытом руководящей работы, зарекомендовавшие себя на местных рынках связи и обладающие компетенциями осуществления технических функций операторов и интеграторов связи.

Благодаря работе НЦИ организаторы чемпионата и сотрудники ФИФА будут обеспечены всеми необходимым для проведения Мундиаля сервисами: мобильным интернетом и сотовой связью, сетью передачи данных, телефонией, спутниковой связью, профессиональной радиосвязью стандарта TETRA, а также сервисами для телевещателей. В том числе будут выполнены высочайшие требования ФИФА по обеспечению доступности критически важных для проведения мероприятия сервисов на уровне до 99,99% и передаче сигнала для последующей трансляции видео в формате Ultra HD. Кроме того, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России станет первым чемпионатом, на котором будет использоваться система видео повторов.

Работа Центров управления будет вестись в тесном сотрудничестве с Оргкомитетом «Россия 2018», ФГУП «Спорт-Инжиниринг», АНО «Арена 2018», региональными властями, подрядчиками строительства стадионов, некоммерческими организациями, принимающими участие в подготовке к ЧМ-2018.

«Обладая уникальной базой знаний по каждому из объектов чемпионата с учетом местной специфики, центры управления обеспечат каждый матч необходимой цифровой инфраструктурой. В их зону ответственности входит контроль предоставления более 12 типов сервисов для ФИФА и их внутренних групп пользователей. Все региональные менеджеры обладают необходимыми компетенциями для успешной работы с представителями ФИФА», - сказал генеральный директор НЦИ Константин Солодухин.

Чемпионат мира по футболу 2018 — 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия впервые в истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. Кроме того, на чемпионате впервые будет использована система видео повторов.