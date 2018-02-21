«Техносерв» обеспечит поддержку системы связи для ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

«Техносерв» объявила о заключении годового контракта на техническую поддержку системы мониторинга сети связи ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

В соответствии с заключенным с «ГЛОНАСС» контрактом компания «Техносерв» оказывает услуги по технической поддержке и сопровождению инфраструктуры системы мониторинга и анализа сетей связи «СПАЙДЕР» в рамках обеспечения функционирования ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Комплекс выполняемых интегратором работ включает, в частности, техническую поддержку ПО «СПАЙДЕР», замену неисправного оборудования, устранение конфигурационных ошибок, а также программных и аппаратных сбоев, консультирование заказчика по вопросам эксплуатации. Услуги техподдержки оказываются в течение всего 2018 года.

На базе «ГЛОНАСС» создан виртуальный оператор сотовой связи (Mobile Virtual Network Operator, MVNO), инфраструктура которого является частью системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и служит как для пропуска трафика экстренного реагирования, так и для развития и оказания коммерческих сервисов. В связи с этим к качеству связи MVNO предъявляются высокие требования и с точки зрения обеспечения скорости реагирования специальных служб в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, и с точки зрения важности SLA для бизнес-заказчиков.

В ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» за контроль качества голосовой связи отвечает система управления, распределенного мониторинга сетей связи и анализа трафика «СПАЙДЕР» от отечественного производителя – компании Seventest («НТЦ СевенТест»). Инфраструктура решения присутствует во всех крупных узлах сети связи виртуального оператора и отслеживает обмен сигнальными сообщениями оборудования связи по технологии IP. Программная часть решения формирует как статистические отчеты, так и записи по каждому вызову и разговору в сети, что позволяет гибко отслеживать основные показатели работы всей сети связи заказчика и производить быструю диагностику как массовых, так и единичных проблем в работе системы связи.

«Для ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» критично возникновение проблем с доступностью услуг связи. Поэтому целью проекта по технической поддержке системы мониторинга сети связи виртуального оператора ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» является поддержание круглосуточной работоспособности решения, обеспечение непрерывности контроля качества связи», – отметил Александр Мамаев, директор службы эксплуатации сети «ГЛОНАСС».

«Системы мониторинга сетей связи являются сегодня востребованным продуктом на рынке телекоммуникационных технологий, важнейшим компонентом OSS/BSS и инструментом отладки и контроля качества услуг связи. «Техносерв» имеет значительный опыт по внедрению и обслуживанию подобных систем на сетях связи операторов различного уровня, – отметила Юлия Кржешовская, директор департамента по работе с федеральными органами исполнительной власти компании «Техносерв». – Сотрудничая с телекоммуникационными компаниями, мы работаем с решениями для комплексного мониторинга сетей связи и анализа операторского трафика от различных вендоров (Tekelec, RADCom, Anritsu, Polistar, Tektronix и др.), имеем в этой области обширный интеграционный опыт и собственные разработки. Особый интерес в текущем проекте представляет то, что производителем системы мониторинга в сети ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" является отечественный разработчик «НТЦ СевенТест»».