Worldline выбрала VMware для виртуализации сети и управления облаком

VMware объявила о том, что Worldline, лидер на европейском рынке платежных сервисов, развертывает платформы виртуализации сети и управления облаком, чтобы быстрее выводить на рынок новые услуги, выходить на международные рынки, а также обеспечивать клиентам безопасность и соответствие политикам. Развернутые как часть программно-конфигурируемой архитектуры центра обработки данных, VMware NSX и VMware vRealize Suite обеспечат компании Worldline согласованность облачной инфраструктуры и эксплуатационных процессов, создав, тем самым, условия для адаптивности и гибкости ИТ, необходимых для поддержки бизнес-инноваций на динамичном рынке платежных сервисов.

Worldline работает в 29 странах, в которых запустил платежные сервисы. В этих условиях компании необходимо постоянно ускорять темп внедрения инноваций. Приоритетом для Wordline являются гибкие и адаптивные ИТ, применяющие подход DevOps для ускорения цикла разработки приложений и оперативного реагирования на требования заказчиков. Согласно Worldline, благодаря решениям VMware по автоматизации трудоемких и подверженных ошибкам задач, время, необходимое для развертывания рабочих нагрузок, сократилось на 75%, а также сократилось время, необходимое для предоставления сетевых сервисов — от нескольких дней до считанных минут. Это положительно повлияет на бизнес, поскольку теперь Worldline сможет значительно быстрее разрабатывать, тестировать и развертывать новые приложения и выводить их на рынок.

«С VMware NSX и vRealize Suite мы смогли повысить гибкость наших ИТ и сосредоточиться на более важных задачах. Соединив эти технологии с нашим опытом создания сервисов, мы можем быстрее выводить на рынок новые услуги, что обеспечивает нам развитие на международном рынке», — сказал Фредерик Папийон (Frédéric Papillon), руководитель производственного отдела компании Worldline.

Worldline предоставляет ряд услуг, используя платформу IaaS («Инфраструктура как сервис»), и ожидает рост спроса на свои облачные сервисы. Поскольку заказчикам требуются различные уровни контроля и администрирования, компания Worldline вынуждена конфигурировать и настраивать сети для поддержания такого высокого уровня гибкости для заказчиков, на что уходит много времени.

Благодаря возможностям облачной и сетевой автоматизации VMware NSX и vRealize Suite, как отмечают в Worldline, заказчики теперь смогут выбирать между сериями унифицированных сервисных проектов. С уже предварительно конфигурированными политиками эти услуги можно будет предоставить мгновенно — за минуты, а не за дни. Это значительно снижает нагрузку на ИТ-ресурсы Worldline, а заказчики получают сервис лучшего качества и более быстрый вывод услуги на рынок.

Повышенная стандартизация систем и процессов, лежащих в основе платежных сервисов, улучшила способность Worldline воспроизводить аналогичные услуги в других регионах. По заявлению компании, ее выход на международные рынки частично обусловлен слияниями и поглощениями, а использование решений VMware в качестве единой платформы способствует интеграции ИТ-инфраструктур.

Worldline использует VMware vRealize Suite для управления и эксплуатации облака. vRealize Operations позволяет компании лучше понимать свою ИТ-инфраструктуру за счет прогнозирования требований к пропускной способности и управления пиковым трафиком. Благодаря vRealize Automation, компания исключает ручное выполнение задач и повышает эффективность ИТ. Worldline сообщает, что с VMware NSX внедрила распределенное активное-активное решение для предотвращения аварий, что поможет компании поддерживать надежный уровень безопасности и соответствовать таким требованиям, как PCI DSS.