Вышла новая версия Solar inCode с функцией анализа исполняемых файлов для macOS

Solar Security, разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, выпустила новую версию решения Solar inCode с поддержкой статического анализа кода бинарных файлов для macOS.

Главным отличием Solar inCode от конкурирующих решений является возможность статического анализа исполняемых с автоматическим восстановлением высокоуровневого кода (.apk-, .jar-, .war-, .ipa-, .exe- и .dll-файлы). В целях усиления данного конкурентного преимущества в версии Solar inCode 2.7 реализован модуль анализа исполняемых файлов приложений для операционной системы macOS (расширение .app).

«Семейство операционных систем macOS – второе по распространенности для десктопов после Windows, поэтому статический анализ бинарных файлов для ОС от Apple – важный шаг в развитии продукта. В ближайших версиях Solar inCode мы планируем сфокусироваться на дальнейшем усовершенствовании этой функциональности», – сказал Даниил Чернов, руководитель направления Solar inCode компании Solar Security.

Еще одно конкурентное преимущество Solar inCode – простой и удобный интерфейс. Благодаря тщательно продуманной логике взаимодействия с пользователем он интуитивно понятен и не требует дополнительного времени на изучение. Запуск сканирования осуществляется в два клика, а визуальное представление отчетов реализовано так, чтобы они были информативными даже для пользователя без навыков программной разработки.

Даниил Чернов отметил: «Даже самый удобный интерфейс нуждается в постоянном развитии – как с точки зрения графического дизайна, так и с позиций эргономики и даже просто соответствия последним тенденциям в этой области. Поэтому мы внесли в интерфейс Solar inCode 2.7 ряд изменений, доработав визуальное решение страниц проектов и результатов, кнопки быстрых действий, добавив индикатор выполнения сканирования и многое другое».

В версии Solar inCode 2.7 добавлены новые правила для поиска уязвимостей, а также улучшены алгоритмы анализа при поиске уязвимостей для языков Java/Scala и Java for Android.

Отчеты о сканированиях теперь можно выгружать в соответствии с классификацией уязвимостей OWASP Top 10 2017. Кроме того, найденные уязвимости могут быть ранжированы в соответствии с OWASP Mobile Top 10 2016, PCI DSS и HIPAA, что упрощает задачу по соответствию требованиям регуляторов.