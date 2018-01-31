Удостоверяющий центр «Профи Менеджер» внедрил распознавание паспортов РФ и СНИЛС

Smart Engines объявила о том, что в CRM-систему Удостоверяющего центра «Профи Менеджер» для распознавания паспортов РФ и СНИЛС внедрена ее технология Smart IDReader. Решение используется для обработки изображений документов клиентов при оказании услуг выдачи сертификатов электронной подписи.

Компания «Профи Менеджер» основана в 2008 году, является резидентом Бизнес-инкубатора Научного центра РАН г. Черноголовка. Удостоверяющий центр «Профи Менеджер» аккредитован Минкомсвязи России в соответствии с 63 Федеральным законом. Основная деятельность компании связана с выдачей квалифицированных сертификатов электронных подписей, разработкой и внедрением программных решений, поставкой и обслуживанием контрольно-кассовой техники, а также оказанием услуг декларирования розничной продажи алкогольной продукции и подключением к системе ЕГАИС.

Согласно законодательству, аккредитованный Удостоверяющий центр обязан хранить в реестре сертификатов реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя-физического лица. Важно, что эти данные должны храниться в форме, позволяющей проверить целостность и достоверность этой информации. Для проверки достоверности недостаточно реквизитов документов без предоставления их скан-копий.

Для получения сертификата электронной подписи заявителям необходимо предоставить в Удостоверяющий центр «Профи Менеджер» удостоверяющий личность документ, СНИЛС и заявление на изготовление сертификата. Скан-копии паспорта и СНИЛС отправляются на проверку в Удостоверяющий центр и сохраняются в реестре сертификатов.

Техническое решение по обработке документов с использованием Smart IDReader встроено в CRM систему и реализовано в серверном исполнении под ОС Ubuntu. Оно позволяет определить тип документа на изображении, распознать данные документа и вырезать на изображении область документа. После проведенной проверки Удостоверяющий центр «Профи Менеджер» предоставляет заявителю квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.

Руководитель компании «Профи Менеджер» Александр Хорошев отметил: «Использование технологии распознавания документов Smart IDReader позволяет нам полностью закрыть вопрос ручного ввода данных при заполнении документов. Предлагаемая компанией Smart Engines функциональность может также использоваться в задачах идентификации личности».