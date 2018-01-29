«МультиКарта» подключила сервис Samsung Pay трем банкам-партнерам

«МультиКарта» объявила о подключении мобильного сервиса Samsung Pay косвенным банкам-участникам платежной системы MasterCard. Теперь клиенты банка «Вологжанин», Петербургского социального коммерческого банка и Русского ипотечного банка, использующие совместимые с Samsung Pay смартфоны и умные часы Samsung, получили возможность оплачивать покупки с помощью мобильных устройств.

Для того, чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно отсканировать карту с помощью камеры смартфона или вручную ввести ее данные, указать код, полученный в SMS-сообщении от банка и добавить подпись в приложение Samsung Pay. Привязать карту в Samsung Pay можно за пару минут.

«Теперь у клиентов банков нет острой необходимости носить с собой платежную карту - они могут совершать транзакции с помощью любого устройства, поддерживающего технологию Samsung Pay. Компания «МультиКарта» обслуживает более 40 банков-косвенных участников международных платежных систем и в ближайшем будущем мы реализуем подобные проекты с остальными банками-партнерами. Мы видим большой потенциал для развития сотрудничества с сервисом Samsung Pay, востребованность которого как способа оплаты постоянно растет», - отметил генеральный директор «МультиКарты» Кирилл Свириденко.

Главная особенность Samsung Pay заключается в том, что помимо технологии NFC (Near Field Communication), он поддерживает собственную технологию Samsung MST (Magnetic Secure Transmission). Это дает возможность оплачивать покупки смартфоном Samsung Galaxy или устройством Gear S3 на любом терминале по бесконтактной технологии. Оплата услуг с помощью смартфона возможна только после подтверждения по отпечатку пальца или PIN-коду. Выбрать удобный способ авторизации клиенты могут в процессе добавления карты в Samsung Pay.

«Мы рады сотрудничеству с новыми партнерами. Теперь личная информация держателей карт этих банков будет дополнительно защищена, так как вместо номера карты при оплате через Samsung Pay используется токен (специальный цифровой код), а каждая платежная операция на смартфонах Samsung подтверждается отпечатком пальца», - сказал глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев.