«Корус Консалтинг» перевел СЭД Фонда Соцстраха РФ на отечественное ПО

«Корус Консалтинг» завершила проект в Фонде Социального Страхования РФ по миграции системы электронного документооборота с платформы Documentum на систему, разработанную на компонентах СПО, и на базе собственной ЕСМ-платформы «Спутник».

Интерфейс новой СЭД повторяет интерфейс старой, а значит, заказчику не пришлось переучивать пользователей. Переход на новую систему был осуществлен в выходные дни, и с понедельника, 27.11.2017 г., пользователи начали работать со своими задачами и документами в новой СЭД.

В новой версии СЭД не только была воспроизведена функциональность старой системы, но также реализованы новые функции, расширяющие инструменты руководителя по контролю исполнительской дисциплины и работе с поручениями, пользователю стал доступен предпросмотр файлов вложений прямо из браузера, были расширены возможности администраторов по настройке филиалов организации.

Проект показал практическую возможность замены сложного решения на проприетарной платформе решением на базе свободного программного обеспечения без потери качества и потребительских свойств. В результате проекта заказчик получил два важных преимущества: отсутствие расходов на техническую поддержку программного обеспечения, так как приобретение лицензий не требуется; и независимость от производителя программного обеспечения, так как заказчику были переданы все исходные коды решения.

«Мы считаем этот проект хорошим примером для крупных организаций, работающих на тяжелых проприетарных ЕСМ-платформах, демонстрирующим возможность замены дорогих решений на решения на базе СПО, – отметил руководитель практики систем электронного документооборота ГК «Корус Консалтинг» Александр Аксельрод. – Важно, что нам удалось на том же «железе» показать сокращение времени отклика пользовательского интерфейса новой СЭД по сравнению со старой (менее двух секунд на любое действие пользователя), что безусловно положительно было воспринято пользователями. Основными факторами успеха данного проекта я считаю 12-летнюю экспертизу нашей компании в области разработки и внедрения систем электронного документооборота на различных ECM-платформах (ЕМС Documentum, Alfresco, OpenText, Oracle UCM, FileNet), а также конструктивную и профессиональную помощь заказчика. Этот проект – яркий пример того, как заинтересованность заказчика в результате способствует достижению общего успеха.»

«Система электронного документооборота на платформе Documentum была запущена в промышленную эксплуатацию в 2013 году и была рассчитана на работу 12 000 пользователей. За три года эксплуатации СЭД зарекомендовала себя как эффективный инструмент управления и позволила сократить издержки на информационное взаимодействие между Центральным аппаратом и региональными отделениями Фонда, – сказал Дмитрий Селиванов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования Российской Федерации. – Несмотря на высокий уровень заинтересованности, для дальнейшего распространения СЭД на филиалы региональных отделений и Центры реабилитации Фонда требовалась закупка дополнительно 10-12 тыс. лицензий. Благодаря решению “Корус Консалтинг” Фонд не только смог подключить к единой СЭД пользователей филиалов и Центров Реабилитации, сэкономив значительные средства на поддержку и развитие системы, но и выполнил требования программы по импортозамещению».