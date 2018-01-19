Клиенты МГТС могут взять «Умный дом» в аренду

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в Группу МТС, объявила о запуске комплексной интеллектуальной автоматизированной системы управления жильем «Умный дом». Система предназначена для массового пользователя и впервые в России предложена по арендной схеме.

С помощью «Умного дома» пользователи могут удаленно настраивать и выполнять основные действия по управлению жильем: автоматически включать и выключать электроприборы и освещение, управлять электроэнергией при срабатывании датчиков открытия двери, движения, задымления или протечки систем водоснабжения. Комплекс позволит повысить уровень безопасности и комфорта клиентов, снизить уровень стресса, предупредить аварийные ситуации, сэкономить время и средства семьи и более экономно потреблять энергоресурсы.

«МГТС вышла на рынок смарт-решений для дома еще в 2014 году, предложив облачное видеонаблюдение и охранную сигнализацию. Накопленная за это время экспертиза позволяет нам сегодня подходить к вопросу внедрения и обслуживания интеллектуальных систем комплексно, — отметил Дмитрий Кулаковский, директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС. — Практический интерес москвичей к умным сервисам для контроля и управления жилищем медленно, но растет. Мы надеемся, что благодаря возможности пользоваться комплексной услугой по арендной схеме, количество установленных решений значительно увеличится, и жители столицы на собственном опыте смогут убедиться в том, как новые технологии повышают качество жизни в современном мегаполисе».

Предложение разработано в двух комплектах, адаптированных под основные поведенческие сценарии: базовый комплект помогает осуществлять контроль дома, премиальный помогает контролировать ситуацию в доме и управлять им.

В базовый комплект входит центр управления и шесть датчиков: движения, открытия, протечки воды, дыма, температуры и влажности, а также «умная» розетка. Система уведомляет о вторжении, возгорании, протечке воды и выстраивает простые сценарии управления энергопотреблением. В базовый комплект входит домашний интернет на скорости 200 Мбит/с. Стоимость аренды комплекта с домашним интернетом составляет 1 450 руб./мес. Покупка оборудования обойдется в 26 500 руб.

В премиальный комплект входят центр управления, семь датчиков: движения, открытия, протечки воды, дыма, температуры и влажности, две «умные» розетки, а также «умные» модули, которые позволяют управлять обычными розетками и выключателями. Система позволяет удаленно автоматически управлять электроприборами и освещением, уведомляет о вторжении, возгорании и протечке воды. Комплект включает в себя домашний интернет на скорости 500 Мбит/с. Стоимость аренды комплекта с домашним интернетом составляет 3 300 руб./мес. Покупка оборудования обойдется в 66 000 руб.

Управление системой происходит удаленно, через мобильное приложение, в том числе голосом. Информирование происходит через SMS-сообщения или push-уведомления. Мобильное приложение позволяет просматривать отчеты о срабатывании датчиков и потреблении электричества, создавать и изменять сценарии работы устройств.

Возврат взятого в аренду оборудования не предусмотрен. Клиент может расторгнуть договор аренды и приобрести комплект по остаточной стоимости.

Решение создано совместно с компанией Rubetek, — российским разработчиком и производителем интеллектуальных систем «Умный дом».