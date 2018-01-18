ZTE начала российские продажи смартфона Blade A330. Цена

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявило старт продаж смартфона ZTE Blade A330. Смартфон ZTE Blade A330 выполнен в корпусе толщиной менее 10 мм с текстурированной под ткань задней панелью темно-серого цвета. За съемной крышкой установлен аккумулятор емкостью 4000 мАч, которая позволяет смартфону работать еще дольше.

Благодаря технологии OTG, в случае необходимости Blade A330 способен работать в качестве внешнего аккумулятора, чтобы вернуть к жизни другое устройство. Также можно значительно расширить возможности смартфона, подключив к нему кард-ридер, внешний жесткий диск, клавиатуру, мышь или даже игровой джойстик.

Смартфон имеет сразу два слота для SIM-карт, один из которых работает с сетями LTE FDD/TDD, что делает Blade A330 одним из самых доступных устройств с поддержкой LTE. Для расширения встроенных 16 ГБ памяти предусмотрен отдельный разъем microSD, расположенный отдельно от слота SIM. Максимальный объем карты памяти – до 128 ГБ.

Смартфон оснащен 5-мегапиксельной основной камерой со светодиодной вспышкой и 2-мегапиксельной фронтальной камерой. Встроенное FM-радио, поможет услышать ритмы города и даже оставаться в соединении с музыкой далеко за его пределами.

ZTE Blade A330 работает на базе процессора ARM Cortex A7, который характеризуется высокой для своего класса производительностью и очень малым энергопотреблением. В сочетании с аккумулятором высокой емкости 4000 мАч смартфон способен проработать до 40 дней в режиме ожидания и до 20 часов во время разговора.

Смартфон будет доступен в продаже в конце января 2018 года в сетях «Связной» и «Евросеть», а затем во всех российских магазинах. Рекомендованная розничная стоимость составляет 5 990 руб.