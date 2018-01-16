«Инфосистемы Джет» внедрила инфраструктуру VDI для ОДК

«Инфосистемы Джет» завершила первый этап развертывания инфраструктуры виртуальных рабочих мест пользователей (VDI) для «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК). Реализованное решение полностью соответствует стандарту аппаратного и системного ПО госкорпорации Ростех, обязательному для всех предприятий, входящих в госкорпорацию. На сегодня виртуальными рабочими местами обеспечены около 30% специалистов Управляющей компании ОДК.

Проект позволил обеспечить безопасную и производительную работу удаленных пользователей с корпоративными ресурсами – в первую очередь за счет централизации хранения данных и контроля доступа к приложениям на основании единых политик ИБ. Пользователи могут получить доступ к своему виртуальному рабочему месту с любого устройства, пройдя аутентификацию и авторизацию. Кроме того, в результате стандартизации рабочих мест и замены настольных компьютеров тонкими клиентами снизилось количество обращений пользователей в техническую поддержку.

«На старте проекта по внедрению VDI нашим приоритетом была защита конфиденциальных данных при удаленном доступе к корпоративным ресурсам. Решение, развернутое экспертами компании "Инфосистемы Джет", позволило не только решить эту задачу, но и обеспечить мобильность рабочих мест, снизить затраты на обслуживание пользовательских устройств и обновление ПО, ускорить создание рабочих мест для новых сотрудников», — отметил Сергей Билевский, руководитель департамента информационных технологий «ОДК».

Инфраструктура VDI включает в себя отказоустойчивый серверный кластер и дисковые массивы, а также специализированное ПО для управления виртуальными рабочими столами и серверами виртуализации. Все приложения исполняются централизованно, а пользовательское устройство служит только для ввода и отображения информации. Поэтому корпоративные данные не покидают дата-центра заказчика – они не сохраняются на конечном устройстве и не могут быть скопированы.

«Созданное VDI-решение позволяет обеспечить виртуальными рабочими местами сотрудников различных подразделений, включая руководство, и дать им доступ к данным и приложениям в соответствии с их полномочиями. При этом сохраняются все пользовательские настройки, включая персонификацию рабочего стола», — отметил Андрей Яшин, директор по развитию бизнеса компании «Инфосистемы Джет».

Следующие этапы проекта предполагают расширение программно-аппаратного комплекса для перевода на VDI всех специалистов Управляющей компании, а также сотрудников других организаций в составе ОДК.