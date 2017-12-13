Искусственный интеллект будет помогать создавать новые сорта пива

Компания Carlsberg начала новое исследование «Пивная дактилоскопия» (The Beer Fingerprinting Project). Теперь к работе над созданием новых сортов пива подключился искусственный интеллект (ИИ).

ИИ-решения Microsoft, включающие систему машинного обучения и цифровую облачную платформу, позволят отбирать и создавать новые пивоваренные дрожжи для производства пива, повысив скорость и качество этой работы.

Этот новаторский проект — детище Йохена Ферстера (Jochen Förster), специалиста по ферментации дрожжей и директора исследовательской группы Carlsberg. Он предполагает использование высокотехнологичных сенсоров для точной калибровки тончайших оттенков и ароматов пива и создания «отпечатка вкуса» каждого отдельного образца. Информация, полученная от этой системы, может использоваться для изучения новых микроорганизмов для пивоваренного производства и, в конечном итоге, для создания новых сортов пива.

Это первая в своем роде технологическая система, созданная совместными усилиями Carlsberg, группы iNano из Орхусского университета, химических технологов из Датского технического университета, Фонда инноваций Дании и корпорации Microsoft.

«Этот исследовательский проект, основанный на передовой аналитике и интеллектуальных облачных технологиях, находится на пересечении нескольких областей науки. Мы с интересом наблюдаем за его развитием и хотим выяснить, насколько он ускорит выход на рынок новой продукции Carlsberg», - сказал Рики Гангстед-Расмуссен (Ricky Gangsted–Rasmussen), ведущий специалист датского отделения розничных продаж Microsoft.

Трехгодичный проект не только укрепляет на рынке пивоваренной продукции позиции Дании, представленной компанией Carlsberg, но и позволяет развивать новые стартапы и внедрять технологические инновации в другие области, такие как охрана окружающей среды, фармацевтика и пищевая промышленность.

«Развитие сенсорной платформы имеет огромный потенциал для более широких исследований и делает возможным появление новых стартапов. Сегодня не существует технологии быстрого химического анализа для определения компонентов, влияющих на вкусовые особенности напитков, но нам она необходима, чтобы мы могли продолжать производить пиво высочайшего качества и устанавливать стандарты пивоварения в Дании и во всем мире. Мы рады быть частью команды, созданной совместно с Орхусским университетом, Датским техническим университетом и Microsoft, и расширять границы возможностей сенсорных технологий для определения вкуса», - сказал Йохен Ферстер, директор исследовательской лаборатории Carlsberg.