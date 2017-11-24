ФАС одобрила объединение «Яндекс.Такси» и Uber на территории России

Федеральная антимонопольная служба одобрила соглашение Яндекса и Uber об объединении бизнесов онлайн-заказа поездок в России. Сделка также одобрена Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь и ожидает одобрения антимонопольного ведомства Казахстана.

После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок — и «Яндекс.Такси», и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям. В то же время, таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу — это позволит увеличить количество доступных для выполнения заказов машин, сократить время их подачи, снизить холостой пробег, повысить надежность и доступность сервиса в целом.

О подписании соглашения было объявлено 13 июля 2017 года. По его условиям, Яндекс и Uber объединят бизнесы онлайн-заказа поездок в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане в составе новой компании. В неё также войдёт сервис по доставке еды UberEATS.

Uber и Яндекс инвестируют в новую компанию $225 млн и $100 млн соответственно, оценивая её в $3,725 млрд. С учётом этих вложений и возможных корректировок на момент закрытия сделки, 59,3% компании будут принадлежать Яндексу, 36,6% — Uber, 4,1% — сотрудникам.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу сервисов для пользователей и водителей, стороны закроют сделку после новогодних и рождественских праздников в январе 2018 года.