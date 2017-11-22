Check Point: 100% организаций по всему миру подверглись мобильным атакам

Check Point Software Technologies Ltd. представила результаты первого исследования атак на мобильные устройства в корпоративных средах. Согласно данным, полученным от 850 компаний на четырех континентах, мобильные устройства, используемые в организациях, уязвимы для атак вне зависимости от операционной системы — Android или iOS.

Мобильные угрозы способны скомпрометировать любое устройство и предоставить злоумышленникам доступ к ценным данным в любое время. Любой бизнес может стать жертвой этих угроз — от финансовых организаций до государственных структур или промышленных компаний.

Ключевые результаты исследования: 100% организаций подверглись атакам мобильного вредоносного ПО; 54 — среднее число атак на мобильные платформы одной компании; 89% компаний столкнулись хотя бы с одной атакой «Человек посередине» (Man-in-the-middle, MitM) на сеть Wi-Fi; 75% организаций имеют в среднем 35 взломанных устройств, которые, в зависимости от платформы, подверглись операции jailbreak (iOS) или root (Android).

Чтобы дать отпор мобильным угрозам, Check Point представил улучшенную версию SandBlast Mobile — ведущего в отрасли решения для предотвращения продвинутых кибератак на корпоративные мобильные устройства. Check Point SandBlast Mobile защищает от угроз для мобильных устройств и приложений, а также сетевых атак, и обеспечивает самый высокий уровень отслеживания угроз.

Check Point расширила возможности SandBlast Mobile, которые позволят организациям и пользователям быть на шаг впереди угроз: система обнаружения угроз на базе искусственного интеллекта, чтобы останавливать вредоносное ПО «нулевого дня»; блокирование таргетированного SMS-фишинга на устройствах iOS и Android; новое приложение, которое позволяет пользователям отслеживать и контролировать безопасность устройств.

«Финансовая выгода и частота атак на мобильные устройства превысили аналогичные показатели для ПК в 2017г. Этот факт объясняет результаты исследования Check Point, — сказал Василий Дягилев, глава представительства компании Check Point Software Technologies в России и СНГ. — По сути мобильные устройства — это новый бэкдор для киберпреступников, и мы рады предоставить усовершенствованное решение SandBlast Mobile для защиты компаний и пользователей».

Полная версия исследования Mobile Cyberattacks Impact Every Business доступна по ссылке.