В «Ростелекоме» назначен вице-президент по информационным технологиям

«Ростелеком» объявил о назначении Кирилла Меньшова вице-президентом по информационным технологиям «Ростелекома». Он будет отвечать за построение и развитие современной ИТ-экосистемы, обеспечивающей предоставление существующих и быстрое внедрение новых цифровых сервисов в группе компаний «Ростелеком».

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил: «Ростелеком» находится в процессе трансформации, главный вектор которой – эволюция в провайдера цифровых сервисов. Для нас принципиально важным является активное и разноплановое участие компании, включая наши ИТ-ресурсы и решения, в реализации федеральной программы «Цифровая экономика». Поэтому значение блока ИТ как самостоятельной стратегической функции существенно возрастает. Мы усиливаем ИТ-команду: в неё войдут как профессионалы из нашей компании, так и лучшие специалисты из других сегментов, которые имеют успешный опыт автоматизации процессов и создания цифровых сервисов».

Кирилл Алексеевич Меньшов в 2002 году окончил МГТУ имени Баумана, в 2006 году завершил программу профессиональной переподготовки «Стратегическое управление персоналом» в Государственном Университете Управления, в 2009 году получил в МИРБИС степень MBA с отличием по специализации «Телекоммуникации».

Более 15 лет Кирилл Меньшов работает в сфере ИТ и телекоммуникаций. Он начал свою карьеру в 2003 году в компании CBOSS, где прошел путь от инженера технического сопровождения биллинговых систем до руководителя всего направления «Профессиональные сервисы», отвечал за консалтинг, внедрение и сопровождение продуктов. В 2010 году перешел в группу компаний Yota, где на позиции директора по развитию и программному управлению руководил развитием систем автоматизации и поддержки телекоммуникационного бизнеса. В 2013 году начал работать в финансовом секторе и в 2015 году стал вице-президентом по информационным технологиям объединенного банка ФК «Открытие».