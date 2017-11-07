«Алтимета» представила ПО для автоматизации строительных закупок

«Алтимета» представила профильный программный продукт «ЛотЭксперт.Development», предоставляющий инновационные механизмы для оптимизации закупочного процесса при осуществлении закупок СМР, ПИР и ТМЦ.

«ЛотЭксперт.Developmen» – специализация известной на российском рынке торговой платформы «ЛотЭксперт», профильный продукт, разработанный специально для предприятий, специализирующихся на управлении строительством.

Аббревиатура EPC/EPCM складывается из английских слов Engineering (проектирование), Procurement (закупка), Construction (строительство), Management (управление). В рамках EPC/EPCM-контракта исполнитель обеспечивает комплексное управление инвестиционно-строительным проектом, отличие между данными моделями договорных отношений только в уровне ответственности и распределении рисков между инвестором и исполнителем контракта.

При сквозной организации процесса, задачи управления закупками, как центрального элемента реализации инвестиционно-строительного проекта, выходят на передний план. Неверный выбор подрядчика, задержка в обеспечении строительного объекта материальными ресурсами, может существенно сказаться на сроках сдачи объекта и привести к колоссальным финансовым потерям.

«Реализацию профильного программного продукта для предприятий, работающих в сфере девелопмента и управления строительством, мы начали в ходе проекта по созданию корпоративной торгово-закупочной системы «ПФГ САФМАР», - отметили в компании «Алтимета», - Разработка системы была инициирована крупнейшим девелоперским предприятием группы, компанией «А101 Девелопмент», входящей в ТОП-3 застройщиков Новой Москвы. Проект мы стартовали в сентябре 2016 года, и уже в начале 2017 года компания объявила первые закупочные процедуры. Окончательно все работы по проекту были завершены в середине 2017 года».

По словам директора департамента закупок группы компаний «А101» Георгия Криницына, работа над проектом была организована на принципах agile, при этом максимально использовался опыт работы на сторонних площадках.

«Мы старались победить все недостатки и воплотить все преимущества. В результате, удалось найти наилучший баланс между наибольшей функциональностью и простотой для участников. Площадка создавалась в рамках разработки единой автоматизированной системы procurement to pay, и ей была отведена функция обеспечения единого окна по взаимодействию с контрагентами (подбор, аккредитация, торги, фиксация условий, оценка по итогам работы). Мы получили продукт, полностью отвечающий поставленным целям. К ключевым преимуществам, считаю, можно отнести: доступность для участников, то есть понятный интерфейс, легкость регистрации, отсутствие барьеров на вход, встроенный механизм шифрования предложений, расширенный инструментарии по ведению базы контрагентов, уникальную сравнительную систему стоимости в рамках настраиваемого справочника единичных видов работ. Данная площадка позволила оптимизировать работу, став единым инструментом для работы нескольких подразделений, что позволило ускорить основные процессы при проведении тендерной процедуры», - сказал Георгий Криницын.

На базе полученного проектного опыта, была выделена отдельная специализация торговой платформы «ЛотЭксперт», реализующая уникальные функциональные возможности для оптимизации закупочного процесса в сфере управления строительством.

Одной из инноваций, стала разработка методологии проведения тендера на выполнение строительно-монтажных работ (СМР). Особенностью данных закупок является необходимость получить от участника в составе предложения детальную смету проекта, которая может состоять из тысяч видов работ, иметь многоуровневую иерархию структуры сметы. Как правило, данные сметы организатор получает в формате MS Excel, предоставляя участнику шаблон для заполнения. Сопоставление данных смет, выявление демпинговых и ошибочных позиций, занимает огромное количество времени со стороны закупщиков и сметчиков.

«ЛотЭксперт.Development» полностью автоматизирует данный процесс, предоставляя возможность участнику сформировать электронную смету на площадке, указав цены за работы и материалы в привязке к корпоративному классификатору видов работ в интерактивном гриде. После вскрытия конвертов с предложениями, система автоматически производит сопоставление смет в разрезе каждого вида работ и формирует сводную отчетную таблицу для организатора закупки.

Для повышения релевантности предложений участников по результатам первичного рассмотрения, ЛотЭксперт.Development предусматривает различные механизмы уторговывания – проведение закупки в несколько этапов, запрос скидки или уточнений коммерческого предложения, проведение переторжки.

Учитывая особенности строительной специфики, система позволяет детально настраивать различные опции процедуры переторжки. Параметры видимости предложений конкурентов (закрытая подача предложений или онлайн торговая сессия), формат переторжки (от своей цены, лучшего предложения или фиксированного значения), шаг торгов, параметры автопродления – всё это задается организатором закупки при объявлении переторжки. В частности, возможно проведение переторжки, как только по цене, так и по нескольким параметрам предложения (например, цене и сроку). В таком случае, организатором задаются весовые коэффициенты для каждого критерия, по которому проходит переторжка, участники в режиме реального времени торгуются за суммарный взвешенный балл своего предложения.

Другим нововведением стала разработка модуля аккредитации контрагентов. В сфере управления строительством, проверка контрагента является важнейшей задачей. Аккредитация, как правило, выдается только по определенным специализациям, в которых контрагент имеет соответствующий проектный опыт. ЛотЭксперт.Development позволяет получить от контрагента детальную информацию о финансовом положении, опыте работы, производственной и технической базе и пр., посредством заполнения структурированной электронной анкеты, которая в дальнейшем формирует собой личную карточку контрагента. Система автоматически генерирует заявки на проверку контрагента с постановкой задач в профильные ведомства заказчика. По результатам проверки, информация фиксируется в карточке компании, контрагент получает статус аккредитованного по одобренным ему специализациям, либо попадает в черный список. На основании аккредитационных анкет в системе ведется реестр контрагентов, аналитика взаимодействия с ним в части закупок и договорных отношений, рейтинги и проверки.