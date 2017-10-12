Банк «Русский Стандарт» начал сотрудничество с сервисом «Прими Карту!»

Банк «Русский Стандарт» и «Прими Карту!» объявили о партнерстве. Теперь клиенты платежного сервиса «Прими Карту!» могут выбрать банк «Русский Стандарт» для подключения к нему своей терминальной сети.

«Банк «Русский Стандарт» - один из крупнейших российских банков, который занимает лидирующие позиции в области торгового эквайринга. Выбирая для сотрудничества таких надежных финансовых партнеров, наш сервис становимся привлекательнее и удобнее для предпринимателей. Помимо расширения партнерской сети, мы постоянно совершенствуем наш сервис. Так, этой осенью нашим клиентам станет доступен Личный онлайн-кабинет, где они смогут самостоятельно подключать дополнительные услуги и получать статистику по работе терминальной сети», - сказал CEO «Прими Карту!» Андрей Пелин

«Благодаря партнерству с «Прими Карту!», банк «Русский Стандарт» обеспечил доступ к услугам эквайринга для торговых точек из числа малого и среднего бизнеса. Сегодня «Русский Стандарт» – единственный банк, способный обеспечить прием карт всех крупнейших платежных систем. Мы уверены, что эквайринг от банка Русский Стандарт поспособствует развитию бизнеса клиентов сервиса «Прими Карту!», – сказала Инна Емельянова, директор департамента эквайринга банка «Русский Стандарт».

«Прими Карту!» представляет собой платежный сервис для малого и среднего бизнеса. Он включает продажу, рассрочку или аренду POS-терминала, его подключение к банку и последующую сервисную поддержку. Решение позволяет принимать к оплате любые виды банковских карт, поддерживает современные платежные технологии ApplePay и AndroidPay, предоставляет различные формы приобретения оборудования, предлагает специализированные решения для вендинга и другие.

Платежное решение было запущено в России летом 2016 г. компанией INPAS, официальным дистрибьютером PAX и Verifone в России. Количество обслуживаемых компанией INPAS POS-терминалов превышает 120 тыс.