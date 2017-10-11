Synology представила Active Backup для G Suite/Office 365

Synology Inc. объявила об официальном выпуске Active Backup for G Suite/Office 365, локальных облачных решений для резервного копирования данных для бизнеса, которые при минимальных расходах будут обеспечивать всестороннюю безопасность данных, хранящихся на дисках G Suite/Office 365.

«Поскольку все больше и больше организаций полагаются на облачные среды для совместной работы в целях повышения ее эффективности, безопасность облачных данных имеет крайне важное значение», — сказал Джа-Ю Лиу (Jia-Yu Liu), руководитель отдела облачных технологий и и резервного копирования компании Synology Inc. «Active Backup for G Suite и Office 365 — это наши первые два решения резервного копирования для защиты дистанционных корпоративных данных, которые позволяют осуществлять резервное копирование облачных данных на локальные устройства Synology NAS во избежание вредоносных атак и инцидентов, а также обеспечивают полный контроль данных сотрудников».

Экономичное резервное копирование локальных данных: посредством единовременной инвестиции организации могут осуществлять резервное копирование данных, хранящихся на дисках G Suite и Office 365, на локальные устройства Synology NAS для удобного управления и защиты данных сотрудников.

Автоматическое обнаружение и резервное копирование новых учетных записей: новые учетные записи будут автоматически обнаруживаться и добавляться для резервного копирования. Таким образом, будет обеспечиваться защита каждого сотрудника и минимизироваться расходы на управление.

Гибкие целевые точки восстановления за счет постоянного резервного копирования данных по расписанию: благодаря множеству политик резервного копирования обеспечивается необходимая гибкость и широкий диапазон точек восстановления. Например, непрерывное резервное копирование позволяет осуществлять постоянное резервное копирование пользовательских данных для снижения рисков их потери, а резервное копирование по расписанию позволяет организациям настраивать расписания на основании их потребностей.

Благодаря порталу самостоятельного восстановления сотрудники могут самостоятельно восстанавливать файлы с помощью простого интерфейса, что не только повышает производительность, но и позволяет снизить нагрузку на ИТ-отдел.

Эффективность резервного копирования и хранения данных: создание одиночных экземпляров гарантирует эффективность передачи данных и хранение за счет передачи и хранения только файлов с уникальным содержимым. Дедупликация на уровне блоков помогает организациям сохранять больше данных на меньшем пространстве сохраняя только лишь измененные блоки файлов по сравнению с предыдущей версией.

Комплексная защита файлов: помимо пользовательских данных, резервное копирование и восстановление метаданных и отдельных настроек разрешений на общий доступ может осуществляться непосредственно в учетные записи G Suite и Office 365, обеспечивая всестороннюю защиту корпоративных облачных сред для совместной работы.

Резервное копирование общего диска: при резервном копировании могут использоваться общие диски, которые компания Google представила в этом году. Более того, благодаря функции обнаружения общих дисков новые общие диски будут автоматически добавляться для резервного копирования.

Active Backup for G Suite/Office 365 доступны на DiskStation, RackStation и FlashStation.

Список поддерживаемых моделей включает FS3017, FS2017, RS4017xs+, RS18017xs+, RS3617xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, DS3617xs, DS1817+, DS1517+; RS18016xs+, RS2416+, RS2416RP+, DS916+, DS416play, DS716+II, DS716+, DS216+II, DS216+; RC18015xs+, DS3615xs, DS2415+, DS1815+, DS1515+, RS815+, RS815RP+, DS415+; RS3614xs+, RS3614xs, RS3614RPxs, RS2414+, RS2414RP+, RS814+, RS814RP+; DS2413+, RS10613xs+, RS3413xs+, DS1813+, DS1513+, DS713+; DS3612xs, RS3412xs, RS3412RPxs, RS2212+, RS2212RP+, DS1812+, DS1512+, RS812+, RS812RP+, DS412+, DS712+; DS3611xs, DS2411+, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211+, RS2211RP+, DS1511+, DS411+II, DS411+.