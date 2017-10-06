Synology представила бета-версию ОС DiskStation Manager (DSM) 6.2

Synology Inc. представила бета-версию DiskStation Manager (DSM) 6.2 и несколько программных пакетов.

«Synology регулярно отслеживает потребности бизнес-пользователей, касающихся сетевой безопасности, защиты и аварийного восстановления данных, производительных систем хранения и приложений для повышения производительности» - сказал Вик Хсу (Vic Hsu), генеральный директор Synology Inc. - «NAS Synology - это не просто сетевая система хранения данных, это мощное и многофункциональное устройство, предлагающее широчайший спектр приложений для бизнеса».

Обновленный диспетчер хранения (Storage Manager) получил единую закладку Storage Pool, разработанную для обеспечения согласованного и последовательного управления хранением данных для всех моделей NAS Synology, его панель управления содержит исчерпывающую информацию о системе. Благодаря технологии data scrubbing, получается простой инструмент для исправления данных.

iSCSI Manager: обновленный, выделенный отдельно инструмент для настройки iSCSI, обеспечивает новый тип LUN с усовершенствованной технологией моментальных снимков, работающей на базе файловой системы Btrfs и позволяющей делать снимки за считанные секунды независимо от размера LUN.

Synology High Availability: новый алгоритм с удобным пользовательским интерфейсом позволит настроить и запустить SHA всего за 10 минут. Благодаря новым встроенным инструментам мониторинга ИТ-администраторы могут легко контролировать активный и пассивный сервер и выполнять их техническое обслуживание.

Security Advisor: использует интеллектуальные технологии для пресечения несанкционированного доступа и определения местоположения злоумышенников. При обнаружении любых необычных действий для входа в систему, DSM отправит уведомление администратору. ИТ-администраторы теперь могут просматривать ежедневные или ежемесячные отчеты проверки безопасности DSM одним кликом мыши.

TLS/SSL Profile Level: TLS/SSL Profile Level Chooser предоставляет каждому сетевому сервису собственный профиль подключения TLS/SSL, предоставляя пользователям более гибкие возможности настройки среды для обеспечения сетевой безопасности.

Chat и Calendar: Обновленный Chat представляет пользователям долгожданное приложение для Windows, MacOS и Linux и новые полезные функции: опросы, ботыl, потоковые сообщения и интеграцию сторонних видеоконференций. Calendar теперь дает вам возможность прикреплять файлы к событиям, чтобы централизовать всю необходимую информацию, и имеет нумерацию недель и «горячие клавиши» для удобной навигацией по вашему расписанию.

Synology DSM 6.2 Beta доступна к бесплатному скачиванию для пользователей DiskStation, RackStation и FlashStation.