LWCOM модернизировала сетевую инфраструктуру сети магазинов «Дэфо»

LWCOM объявила о завершении проекта по модернизации сетевой инфраструктуры сети магазинов офисной мебели «Дэфо». В рамках проекта специалисты интегратора осуществили масштабирование и оптимизацию сетевой инфраструктуры сети магазинов, тем самым повысив отказоустойчивость и защищенность точек продаж.

Торгово-производственный холдинг «Дэфо» является одним из крупнейших производителей и поставщиков офисной мебели на территории России. На сегодняшний день открыто уже более 60 выставочных залов по РФ, а сеть официальных дилеров «Дэфо» объединяет более 100 городов России и СНГ. В торгово-производственный холдинг «Дэфо» входят 2 фабрики по производству офисной, домашней и гостиничной мебели, складские комплексы в Москве и Санкт-Петербурге.

Динамичное и устойчивое развитие холдинга требовало от ИТ-инфраструктуры осуществления бесперебойной поддержки производства и логистики. Построенная изначально на базе разнородного и уже устаревшего оборудования сеть передачи данных, перестала удовлетворять современным требованиями надежности и безопасности.

В 2017г. было принято решение модернизировать корпоративную сеть, приведя все ее сегменты к единому стандарту. В качестве экспертов и подрядчиков в данной области были выбраны специалисты компании LWCOM.

В рамках выполнения проекта, инженеры системного интегратора выполнили аудит сети передачи данных, обозначив проблемные и недостаточно защищенные сегменты. Исходя из результатов проверки и требований заказчика к оборудованию, были выбраны и внедрены межсетевые экраны Cisco ASA, а также точки доступа беспроводной сети Cisco.

Внедренное моновендорное решение обеспечило защищённый доступ каждой из точек продаж в Санкт-Петербурге и Москве к ИТ-ресурсам центрального офиса как по проводным, так по беспроводным сетям.

«Сетевое направление – одно из основных в нашей компании. За годы работы мы выполнили сотни проектов в области модернизации сетевых инфраструктур. Время не стоит на месте, появляются новые угрозы и новое оборудование, позволяющее им противостоять. Для нашего клиента «Дэфо» мы пододобрали оптимальное решение, удовлетворяющее всем современным требованиям к эффективной и безопасной работе корпоративной сети», – отметил ведущий инженер по сетевым решениям LWCOM Евгений Зорин.