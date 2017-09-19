Яндекс представил автомобильную интеллектуальную платформу «Яндекс.Авто»

Яндекс представил платформу для мультимедийных систем автомобилей — «Яндекс.Авто». Это комплекс полезных водителям сервисов с голосовым управлением и единым интерфейсом, разработанным специально для использования за рулём. Первые автомобили со встроенным «Яндекс.Авто» появятся в продаже уже этой осенью.

В дороге водители решают множество задач: нужно выбрать полосу для манёвра, ответить на звонок, включить подходящую музыку. «Яндекс.Авто» позволяет делать всё это, почти не отвлекаясь от вождения. На одном экране доступна информация сразу нескольких сервисов. Например, в одной части экрана можно следить за подсказками Яндекс.Навигатора, а в другой — смотреть прогноз Яндекс.Погоды, выбирать FM-волну или станцию в Яндекс.Музыке. Сервис продолжает помогать, даже когда не активен: если появляется важная информация, он показывает сообщение.

«Яндекс.Авто» понимает голосовые команды. Достаточно сказать «Слушай, Яндекс, поехали домой» или «Включи „Авторадио“» — и система проложит маршрут или запустит соответствующую станцию. Кроме того, «Яндекс.Авто» отвечает на вопросы — например, оно может рассказать, сколько часов ехать до Воронежа. За голосовое управление в машине отвечает комплекс речевых технологий Яндекса SpeechKit.

«Мы предлагаем автопрому готовое решение на основе продуктов, которые знают и любят водители. Автопроизводители смогут предоставить людям все нужные сервисы там, где ими удобнее всего пользоваться, — на экране мультимедийной системы. "Яндекс.Авто" можно адаптировать для каждой марки или даже модели: например, изменить набор встроенных продуктов или выполнить дизайн в фирменном стиле. Кроме того, с помощью "Яндекс.Авто" автопроизводители могут поддерживать связь с водителем — скажем, напоминать о техобслуживании», — сказал Андрей Василевский, руководитель лаборатории автомобильных решений Яндекса.

Первыми автомобилями, в которые будет встроена платформа «Яндекс.Авто», станут Toyota Camry Exclusive и Toyota Rav4. Они поступят в продажу в октябре. Также Яндекс подписал меморандумы о сотрудничестве с компаниями «Ягуар Ленд Ровер», «АВТОВАЗ», «Форд Соллерс Холдинг» и «КАМАЗ». Яндекс предлагает автопрому и другое решение: отдельные компоненты «Яндекс.Авто» водитель может выводить на экран мультимедийной системы, подключая телефон с помощью USB-кабеля. Такая функция будет доступна в новых автомобилях Range Rover Velar в октябре.