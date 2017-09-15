«Микрон» предлагает создать в Зеленограде техно-полигон пилотных проектов цифровой экономики

«Микрон» в рамках форума «Импортозамещение -2017» внесла предложение создать в Зеленограде технологический полигон пилотных проектов для развития цифровой экономики.

«Для успешного импортозамещения надо работать на опережение. Импортозамещение «по приказу» не работает, нет способа заместить всю номенклатуру изделий одномоментно во всех сегментах. Для запуска новых решений на отечественной ЭКБ в серийное производство, кроме технологий и работающей фабрики, нужен комплекс мер и нужна площадка для экспериментов разработчиков. «Микрон» готов стать такой площадкой, открытой в режиме foundry для всех новых идей - лабораторных, вузовских, инженерных, научных или стартаперских, которые прежде чем покорить домашний и глобальный рынок, должны быть реализованными в чипе», - сказала генеральный директор «Микрона» Гульнара Хасьянова.

Рост спроса на аналоговые микросхемы связан с развитием рынка IoT, который является одним из драйверов микроэлектроники в мире. «Интернет вещей требует большого разнообразия относительно простых конечных устройств и базовых чипов. На данный момент у нас есть серийное производство высокотехнологичной продукции, в том числе чипов для ID-документов с усиленной криптозащитой, RFID-меток для различных объектов маркировки, более 100 типов микросхем для управления питанием, силовой электроники, промышленного применения - которые работают по всему миру. Такая площадка позволяет создать бесконечное множество решений для цифровой экономики, но этот процесс надо стимулировать. Требуется глубокая интеграция и мотивация по всей цепочке производителей и потребителей», - отметила Хасьянова.

Развитие электронной компонентной базы является одни из ключевых направлений Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 28 июля 2017 года №1632-р, где определены основные цели, задачи и направления развития в России цифровой экономики: нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций, информационная инфраструктура и информационная безопасность.

«Микрон» – единственный производитель микросхем первого уровня для смарт-карт, ID-документов и RFID-продукции в РФ (статус «Интегральная схема российского производства 1го уровня»). Статус отечественной микроэлектронной продукции первого уровня подтверждает, что при проектировании и разработке указанной интегральной микросхемы не используются готовые схемотехнические решения иностранного производства, разработка, изготовление и сборка осуществляются на территории РФ компанией-резидентом.