«Родник» начинает российские продажи защищенного планшета Getac A140

«Родник», официальный дистрибьютор Getac в России, объявила о начале поставок новой модели защищенного планшета A140. Новая модель подходит для решения широкого спектра задач и может использоваться как силовыми ведомствами, так и представителями промышленности или автомобильной индустрии.

Разрешение экрана новинки в базовой конфигурации составляет 1366х768, опционально доступен экран с матрицей типа IPS (вместо базовой обычной TN) и разрешением 1920х1080.

«Отличительная особенность новинки от прочих планшетов в продуктовой линейке производителя – самая большая диагональ экрана (14 дюймов)», – сказал начальник отдела промышленной автоматизации НПП «Родник» Никита Якубов.

Планшет поставляет с операционной системой Windows 10 Профессиональная или Windows 7 Профессиональная. Вычислительная платформа выполнена на базе 2,6 ГГц процессора Intel Core i7-6600U с технологией vPro, 2,5 ГГц процессора Intel Core i7-6500U, 2,3 ГГц процессора Intel Core i5-6200U или 2,4 ГГц процессора Intel Core i5-6300U vPro. Все они поддерживают технологию vPro и обладают встроенной графикой Intel HD Graphics 520.

Экран планшета по технологии LumiBond обладает яркостью 1000 нит и позволяет читать даже при особо ярком освещении благодаря технологии Getac Sunlight Readable. Система также оснащется 4 ГБ памяти DDR4 с возможностью расширения до 32 ГБ, и твердотельным накопителем OPAL 2.0 емкостью 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ.